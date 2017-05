La alcaldesa anima a «echar una mano» en los barrios para que haya fiestas en verano

Las fiestas de barrio en Avilés se encuentran en un momento de declive, tal y como se puso de manifiesto en la información adelantada por LA VOZ DE AVILÉS el pasado domingo. Asociaciones de vecinos como Versalles, La Luz o Valliniello, anunciaron que este año se veían imposibilitados para organizarlas. Un problema común que otras han podido solventar a duras penas, ante los pagos a la SGAE, el incremento de los trámites y lo que consideran el principal contratiempo, la falta de voluntarios que se sumen al trabajo de organización. Para escuchar a los representantes vecinales, la alcaldesa, Mariví Monteserín, los convocó ayer a una reunión en el Consistorio, y exhortó a todos los vecinos, a «echar una mano» para que el año que viene los festejos regresen a la normalidad.

«La colaboración es escasa, es un trabajo ingrato, y no está lo suficientemente apoyado», reconocía la alcaldesa. El Ayuntamiento negocia con la SGAE para que las fiestas de los barrios tengan, este año, las mismas condiciones que las municipales, con un descuento del 25%.

La respuesta de las asociaciones fue positiva. «Le comentamos nuestros problemas, la edad de la gente que estamos dentro, la poca colaboración vecinal y la puntilla de la SGAE», indicaba Félix Rodríguez, de Miranda, que reconocía que «suavizar» esas condiciones sería una buena noticia. También agradecía Carmen Gutiérrez, de La Luz (que no organizará sus fiestas de San Pablo), la actitud de la alcaldesa. «Nos escuchó, y le expusimos nuestro sentir. Le comentamos -añadió- la posibilidad de que los técnicos municipales nos ayudasen con los trámites, el papeleo, que cada vez es más complicado, y nos dijeron que no se puede. Con los planes de evacuación, si no hay una modificación, sirven los de años anteriores», explicó. En cuanto a conseguir una aportación económica directa, «es imposible».

La falta de manos que ayuden es una de las reclamaciones desde Versalles, que tampoco organizará sus fiestas de Covadonga. Como dice Lici Alonso, su presidenta, «necesitaríamos cuatro o cinco personas que se implicasen de verdad, no una ayuda puntual, que también se agradece». Por su parte, Javier Díaz, de Valliniello (tampoco organizará San Pedro), lamentó «no haber sido convocado» a la reunión. «Habría que pedir al Ayuntamiento que se implicase directamente», resaltó en declaraciones a este periódico.