Los superhéroes Batman y Batgirl son avilesinos. Son los protagonistas de una nueva webserie grabada íntegramente en Avilés y cuyos actores principales también son de la ciudad. Moisés Carretero y Rosa Marín encarnan a estos dos justicieros que durante cinco capítulos tratan de hacer valer el bien sobre el mal. La serie se emite íntegramente en Youtube de manera gratuita.

En la red ya se han colgado dos de los capítulos en los que se pueden reconocer varios rincones de Avilés. «Hemos grabado algunas escenas en exteriores para reflejar algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad y así resaltar también algunos de sus monumentos o edificios históricos para darlos a conocer entre los espectadores», explica Moisés Carretero. Aunque son dos los protagonistas, en la serie cuentan con ayudantes o personajes puntuales, alguno de ellos reconocido como Jorge Iván Argiz, promotor de las Jornadas de Cómic de Avilés y el Celsius. «Son amigos nuestros de aquí de Avilés. Ellos colaboran en algunas tomas en las que necesitamos más acción aunque no son personajes fijos», explica el creador.

La idea de producir una serie sobre dos de los superhéroes más reconocidos comenzó a gestarse hace algo más de un año aunque no fue hasta diciembre que el primer capítulo vio la luz. «La idea era hacer un trailer 'fanmade', pero al ver la aceptación que tenía nos animamos a hacer un guión para varios capítulos», confiesa Carretero. Los vídeos tienen una duración de unos veinte minutos y junto a ellos se ha colgado en Youtube pequeñas grabaciones más cortas. «Las creamos con material descartado de los capítulos, pero al final decidimos usarlos como vídeos cortos que sirven de anexo explicativo a la propia serie», explica el creador.

Al tratarse de una serie pequeña, no todas las escenas pueden grabarse en exteriores, por eso recurren a otros escenarios interiores. «Hay tramas que son más difíciles o que requieren más tiempo. Esas las hacemos en casa, en espacios que nos dejan o incluso en garajes. Todo depende de la escena», comenta Carretero. Una de estas tramas fue grabada en Pravia. «Elegimos la casa de indianos, aunque ahora es una residencia geriátrica, tuvimos que pedir permisos especiales para entrar allí y grabar la serie, pero nos los concedieron sin problemas», reconoce.

Hasta el momento se han grabado cinco capítulos aunque no descartan que la historia pueda dar más de sí. Cada episodio se subirá a la red y se compartirá para que tanto jóvenes como adultos puedan verla. «La periodicidad es algo que no tenemos fijo aún. Nuestra idea es que podamos subir un capítulo cada dos meses, aunque con este segundo, que salió en abril, ya fuimos retrasados porque tenía que haberse subido en febrero pero no fue posible», reconoce Moisés Carretero, que añade que «a partir de ahora intentaremos cumplir con la regla de los dos meses y que en junio podamos compartir la tercera parte de la serie, y así sucesivamente».

El primer vídeo colgado, el del trailer 'fanmade', ha sido visto ya por casi ochocientas personas en Youtube y el capítulo uno, por más de seiscientas. Mientras que el segundo, que apenas lleva unos días en la red, ya ha llegado a más de 120 espectadores y con él esperan superar las visitas de los anteriores.