«Me dijeron que era más sencillo entrevistar al Papa que a Alonso»

Ingeniera, profesional de la industria musical en la multinacional EMI, escritora de relieve con su ópera prima, 'El crucigrama de Jacob' (Planeta)... La trayectoria profesional de la avilesina Ana L. Martín es una concatenación de éxitos desde que dejó la villa camino de Madrid, y de ahí a Estados Unidos, con apenas 20 años. Cuando encuentra un hueco, regresa a Avilés como refugio, a pasear por sus calles, a reencontrarse con su infancia, «el verdadero paraíso», suspira. Y en los meses pasados, a grabar algunas de las entrevistas a auténticos referentes de la vida asturiana, como Arturo Fernández, Víctor Manuel, Quini, Garci, el Padre Ángel o Fernando Alonso. Trece en total, de dentro y fuera de la comunidad, recopiladas en un programa que, con el título de 'Grandes', comenzará a emitirse este miércoles día 17 en la TPA (22.15 horas).

Este es, de momento, el último reto que ha marcado en su camino, lanzarse a la palestra televisiva, en horario de máxima audiencia. Habla con los personajes con la camaradería y la complicidad, con la naturalidad que concede la amistad, lo que permite sacarles confesiones y puntos de vista sorprendentes e inéditos. Como dice José Valle, productor avilesino con el que ha compartido el trabajo, «Ana tiene un poder de persuasión estratosférico». Elogio que ella devuelve: «Sabía que para hacer el programa tenía que aliarme con el mejor. José era mi red, nos entendíamos con un solo gesto, sin necesidad de hablar».

¿Cómo surge el proyecto?

Me lo sugirió un periodista. ¿Por qué no entrevistas a gente que conoces, que van a hablar contigo de forma más íntima? Le di una vuelta. Se lo propuse a José, tenía claro que se lo iba a pedir a él, y me respondió: «Lo veo». Era noviembre. Fue todo muy rápido.

¿Se pusieron inmediatamente manos a la obra?

Sí. José decidió que grabáramos un programa piloto. Lo hicimos por nuestra cuenta. Se lo expusimos a Danny Daniel, que es muy amigo mío. No hubo que cortar nada, y quedó muy bien, tanto que también será emitido. Fue nuestra base.

¿Cómo fue el comienzo?

Cuando empezábamos, murió mi madre. Y teníamos que venir a testar los planos. Veía la cara que José ponía al verme, yo tenía un gesto muy triste. Aprendí que la cámara lo pilla todo. Él me sugirió que lo dejásemos para el mes siguiente. Le dije que no. Me encerré tres días en casa, a ver pelis de risa. Aunque me resultó muy difícil, cuando convocas a tanta gente, con agendas tan apretadas, no puedes echarte atrás.

Y siguió adelante.

El proyecto nos ilusionaba, y fue una liana a la que agarrarme. Acabar la primera entrevista, con Danny, fue un subidón. Pero delante de las cámaras tienes que estar siempre arriba. Empezábamos a grabar a las diez de la noche, y a las cuatro de la mañana me ponía a pasear por la ría, sola, para relajarme.

¿Cómo confeccionaron la lista de entrevistados?

En la lista había mujeres, como Luz Casal. No pudimos tenerla, porque debía estar en Francia en esas fechas. Nuestra idea era que fuesen personajes de los que se pudiese aprender. Y fue fácil convencerlos. El que más costó fue Fernando Alonso. Cuando presenté la lista, me dijeron que es más sencillo entrevistar al Papa que a él... La amabilidad es un arma muy potente. Su representante después me dijo que yo no hablo mal de nadie.

¿Cómo es Alonso en la distancia corta?

Encantador, muy cariñoso. Vive en un mundo muy complicado, y eso lo hace desconfiado.

¿Preparó las entrevistas de alguna manera especial?

Me aprendo la vida del personaje. Un periodista me ayuda y me lanza preguntas, y de ahí escojo algunas. Preparo la entradilla, y me paso un par de días leyéndola en alto, por comprobar que suena bien, ver qué pregunta se entiende o sobra, cuál falta para llegar a donde quiero.

Las anécdotas le darían para un libro.

Arturo Fernández nos habló de la guerra, el hambre, el frío, sus éxitos y miserias... Cuando terminamos, dos horas después, preguntó: «¿Ya se acabó?». O el padre Ángel nos contó como rechazó 2.000 pesetas que Franco le había enviado con un motorista, y el gobernador civil lo llamó y le dijo, «¡estás loco, acéptalas, que nos fusila a todos!».

Su trayectoria profesional es muy variada.

Soy ingeniera industrial. Trabajé en la multinacional TNT, y llevábamos las cuentas a EMI, que más adelante me hizo una propuesta, me pareció una oferta sexy, y con 30 años me planto en el mundo de la música, trabajando para otro asturiano, Manolo Díaz. En la industria del entretenimiento, los códigos son diferentes. Ves pasar a mucha gente con talento ante tu despacho. Lanzamos a Pablo Alborán, Vanessa Martín... Estuve allí ocho años.

¿Por qué dejó EMI y se embarcó en la escritura?

Quería que mi vida dependiera de mí, quería coger las riendas, y en una multinacional es imposible. Ahora tengo una vida diferente.

¿Cuánto tiempo le llevó preparar la novela?

Lo escribí paralelamente a mi trabajo en EMI, y me supuso un sacrificio enorme. No había noches, no había fines de semana, hasta me dejó mi pareja. Pero soy muy trabajadora y muy metódica, la única persona que me sigue el ritmo es José. Puedo ponerle un 'mail' a la una de la mañana y responderme.

¿Qué tal el trabajo juntos?

Uno de los secretos es hacer un buen tándem. Pasamos de conocernos de vista a trabajar en equipo y entendernos sin necesidad de hablar, con un gesto, una mirada.

La tele no tiene nada que ver con lo que había hecho hasta ahora.

Estuve una década en EMI y no salí en un solo plano. Es cuestión de mentalizarse, tener claro el objetivo, y aquí era mostrar lo positivo, un lado enriquecedor de los 'grandes', a la vez que manteníamos el entretenimiento.

¿Con qué se queda de esta experiencia?

Todo lo que aprendí, lo que pude hablar, y lo que confío que puedo regalar a los espectadores.

¿Nerviosa ante el estreno?

Los estrenos siempre tensan un poco. Quiero que las cosas salgan bien, llegar al corazón de la gente.

¿Repetirá?

Yo quiero contar cosas enriquecedoras para la gente, en una entrevista, una película, el formato que sea. Ayudar a quien está en sus 20 años y necesita escuchar cosas que su entorno igual no le puede aportar, de la misma forma que hubiese querido yo con esa edad.

¿Algo la detiene?

Me educaron para resolver por mí misma los problemas. Con 20 años me planté en Madrid con un 'book' de fotos, y me fui hasta la sede de El Corte Inglés. Pregunté por el director de márketing, y había allí un señor asturiano, que me escuchó, y me puse a hablar con él. En un momento salió el presidente, Isidoro Álvarez y me lo presentó. Me dijo, cuando acabes la carrera, ven a verme... Pero no hubo acuerdo.