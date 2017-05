José Luis García Arias negocia la venta de sus acciones del Grupo Melca

José Luis García Arias podría vender su participación en el Grupo Melca a terceros. Según ha podido saber LA VOZ DE AVILÉS, empresario avilesino mantiene conversaciones desde mediados del mes de abril con al menos dos fondos de inversión que han mostrado su interés en su participación y que representa el 38,44% del capital. En la operación de salida también podría sumarse su hijo Luis Miguel, titular del 7,8% de los títulos de un grupo que controla once empresas y participa en dos sociedades, según la información de su web.

José Luis García Arias comenzó a pensar en la salida del grupo que fundó en los años 70 ante la situación en la que se encuentra la sociedad matriz, en liquidación por la situación de enfrentamiento en el que se encuentran los dos bandos en los que se ha dividido su familia. Por una parte se encuentran José Luis García Arias y su hijo Luis Miguel y, por otra, su exmujer, Isabel Becerril, y sus hijos Elena y Daniel.

Aunque la situación de disolución de la matriz del grupo puede revocarse en cualquier momento, lo cierto es que el proceso puede alargarse durante años habida cuenta de las diferentes sociedades integradas en el grupo y la complejidad de un proceso de posible venta de diferentes compañías.

Las conversaciones de García Arias con los diferentes inversores se encuentran en una fase inicial. Lógicamente, el mayor escollo con el que se encuentra es la diferencia de criterio sobre el importe económico de la operación. Como mínimo, se habla de cincuenta millones, aunque la tendencia al alza de la bolsa puede elevar las pretensiones de García Arias.

Según ha podido saber este periódico, el empresario avilesino ha tratado con diferentes tipos de inversores. Desde aquellos que se interesaban por la posibilidad de crear valor en la actual compañía, a posibles accionistas interesados en ganancias rápidas.

La operación se encuentra en una fase inicial, de primeros tanteos en la búsqueda de fondos interesados en incorporarse, sabiendo, además, que no dispondrían de la mayoría de las acciones, aunque sea una partida significativa.

Tampoco se descarta que la operación sea parcial y García Arias se reserve una parte de sus acciones en Cartera de Inversiones Melca.

Posturas encontradas

Los movimientos de José Luis García Arias para salir del grupo que él creó se conocen un día después de que Sociedad Inmobiliaria de Avilés (SIA) colgase carteles en la Quinta de Pedregal anunciando su venta. Además de ser la sede de Cartera de Inversiones Melca, José Luis García Arias ocupa una parte de la vivienda tras un alquiler temporal firmado con su hijo Luis Miguel, cuando éste aún tenía responsabilidades en el Grupo Melca.

Desde los actuales gestores, se rechaza cualquier vinculación con la crisis familiar y se niega expresamente una posible relación con el alquiler del inmueble a García Arias.

La razón aportada es que se trata de «un activo que sólo genera gasto». Aunque existe un alquiler, los ingresos que genera son simbólicos para los gastos que genera la vivienda, comenzando por los impuestos. Por su parte, José Luis García Arias calificó ayer el anuncio como «una tontería. No es algo que me afecte. Una propiedad de este tipo no es sencilla de vender y no se vende de esa manera. En todo caso, se contactaría con los posibles compradores».

La Quinta de Pedregal cuenta con una superficie de 2.900 metros cuadrados. Actualmente es una finca indivisible y la construcción se encuentra protegida. Eso resta muchas posibilidades al inmueble en el mercado, a pesar de su situación privilegiada en el centro de la ciudad.

Además, las posibilidades de edificabilidad se concentraban en la parte de la parcela que se segregó para desarrollar el proyecto conocido como Jardines de Pedregal y que, en 2008, frustró la crisis económica. Desde entonces, el solar sigue sin actividad, a pesar de varios intentos para construir en él.