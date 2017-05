Raquel Arañón convierte a Mallorca en capital del diseño

«No sé si es el proyecto de mi vida, pero es en el que estoy volcando toda mi experiencia, mis 25 años de trabajo en el mundo del diseño y doce trabajando con nuevos diseñadores». La avilesina Raquel Arañón Suárez impulsa el ‘Mallorca Desing Day’, una propuesta que, una vez consolidada, quiere convertir a Palma de Mallorca en la capital del diseño español, en un punto de encuentro anual para todos los nuevos creadores.

Pero vayamos al principio. Durante una estancia en Nueva York, Raquel Arañón Suárez vio clara la necesidad de crear un espacio donde mostrasen su trabajo los nuevos creadores de todos los campos del diseño: textil, gráfico, de producto, industrial, interiores...

«Me gustaría lograrlo cuando el certamen se encuentre consolidado, ahora mismo sólo pienso en la primera edición. Me centré en el mundo de la moda, por ser el que mejor conozco», matiza. El criterio clave no será la juventud, sino el concepto de nuevo, tomando como referencia la matriculación en los centros oficiales, con independencia de la edad.

La idea básica, explica Arañón, es apostar por el talento, convertir a Palma de Mallorca en una plataforma para divulgarlo aprovechando el potencia de las redes de comunicación actual, exportar el talento de un territorio cosmopolita.

El desarrollo del proyecto no ha sido sencillo. «La crisis aún se nota en las administraciones públicas, no se disponen de los recursos de otras épocas», comenta Arañón que, desde hace once meses, no ha parado de trabajar para que esta iniciativa sea una realidad.

«Primeras alegrías»

Poco a poco, el talento de la avilesina y una trayectoria contrastada fue logrando patrocinadores privados. Las administraciones públicas también se sumaron como el caso del Ayuntamiento de Palma o la Autoridad Portuaria, que facilita la utilización del Moll Vell que el próximo 15 de junio acogerá la pasarela que muestra los trabajos premiados en el certamen que es la piedra angular del ‘Mallorca Desing Day’. Un millar de personas podrán asistir a la gala con la asistencia de personalidades del mundo del moda en una cita para la que Raquel Arañón trabaja algo más que todas las horas del día.

«Ver la buena acogida el respaldo de patrocinadores y administraciones públicas ha sido una satisfacción. Pero al comprobar el nivel y la cantidad de trabajos que se presentaron al concurso fue una alegría», confiesa Arañón que recuerda su sorpresa cuando el pasado el pasado abril se conoció que ocho jóvenes navarras lo habían ganado con un homenaje a los diseños de Chanel en los años Veinte. «Además de los dos mil euros, hay una estancia para dos personas en un hotel de cinco estrellas en Palma. No sé cómo se organizarán», comenta. Aunque ahora la mayor preocupación es «lograr que todo salga perfecto y que el año que viene participen más diseñadores de Asturias».