Avilés Acción apuesta por lo 'micro' en cine y teatro

El Avilés Acción Film Festival afina el camino hacia su XVI edición, con la voluntad de convertirse en una referencia no solo autonómica, sino nacional. Ayer presentó su programa, que no permite ni un respiro merced a un sinfín de actividades, tanto en el centro como en los barrios, desde el comienzo, con la gala de inauguración el sábado 27 de mayo en la Casa de Cultura, que acogerá el estreno de 'Orboniana', de Fran Vaquero, hasta su clausura el 3 de junio en el teatro Palacio Valdés. Entre las novedades, su apuesta por lo micro, pero no solo en el cine, sino dando un salto hacia las artes escénicas, al teatro. La concejala de Cultura, Yolanda Alonso, y el director del festival, Javier Mediavilla, ejercieron de maestros de ceremonias, en un brindis por el éxito del certamen.

Si los finalistas ya se conocían, aún queda por desvelarse la composición del jurado que ha de decidir a los ganadores de un festival que celebra el cine, el gran cine, pero en formato pequeño. Será el colofón a los preparativos de un certamen que estira el presupuesto pese a las estrecheces de contar con el mismo del año pasado. Como dijo Mediavilla, intentan crecer, «pero es difícil». Necesitan recurrir al ingenio, a la creatividad, y así han perfilado dos nuevas actividades. Por un lado, en la plaza de Álvarez Acebal se instalará un microcine, de reducida capacidad, en el que el destinatario de lo proyectado serán los más jóvenes. «Hemos hecho un esfuerzo para tratar de incorporarlos», destacaba Alonso. Y uno de esos enganches es el concurso de cortos rodados con móvil, que se pueden ver antes de las películas en los cines Odeón, en Parque Astur. Pero también la música, que tendrá un lugar destacado.

Asimismo, en formato micro, en este caso en teatro, nace 'TeatroHotel'. Dos habitaciones del hotel 40 Nudos acogerán la recreación de escenas míticas del cine universal. Un ambiente íntimo con el que disfrutar, apenas 15 personas en cada pase, del cine travestido en actuación en vivo, el domingo 28.

Joyas fuera de competición

La Casa de Cultura acoge las secciones oficial, Asturias, no competitivas y largometrajes; en la Factoría Cultural, la Masterclass, el encuentro de profesionales y el videoarte; el teatro Palacio Valdés, la ceremonia de clausura. Explicaba Mediavilla que tal ha sido la calidad de los cortos presentados, que han escogido algunas «joyas que se han quedado fuera de la final» y su premio es la exhibición.

Ocho días de actividad frenética, con cine de calidad, nacional e internacional en todos sus formatos, con la incertidumbre de los premiados. Y con un vídeo promocional, protagonizado por la actriz avilesina Iziar Bartsch, también imagen del cartel, a la que quiere la cámara.