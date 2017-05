Carlos Bellido, un ejemplo de superación

Carlos Bellido Ruiz nació hace 36 años y a los 6 le fue diagnosticada una 'epilepsia rebelde'. Le afecta al brazo derecho y durante unos interminables segundos, y en cualquier momento, casi siempre sin avisar, puede causarle un desvanecimiento. Este avilesino ha transformado los retos en una forma de vida, pues desde bien pequeño se ha empeñado en llevar la contraria a todos los que le 'aconsejaban', «en tu situación, esto no puedes hacerlo». Frase convertida en un estímulo, un impulso como el que le ha llevado a convertirse en el único afectado por esta enfermedad capaz de, no solo presentarse a un campeonato de fisioculturismo, el de Asturias y Norte de España el pasado sábado, sino de hacerlo con nota.

Era su primera vez y terminó sexto, aunque era lo de menos. «Algunos expertos me comentaron que podría haber estado un poco más arriba», confiesa. Culminó una meta, que es a su vez inicio de camino. Llegó al fisioculturismo después de haber pasado por la natación, el boxeo e incluso la escalada.

«En natación empecé con 23 años y llegué a ser tercero en el Campeonato de Asturias, y decimoquinto por equipos en el Nacional», recuerda. Esas primeras competiciones generaban «incertidumbre» en sus padres, preocupados por que pudiese pasarle algo, sentimiento que no les abandona, pues confiesa que «se ponen muy nerviosos» al verloe. «Entrenando en el agua, si me daba el ataque me quedaba paralizado y me iba al fondo. Cuando tengo una crisis no puedo controlar el cuerpo, pero soy consciente de todo lo que sucede a mi alrededor», relata.

Le pasa paseando por la calle, en el gimnasio, pero no se angustia, le acompaña desde niño y no le supone un freno, sino un acicate. Incluso con 21 años pasó por el quirófano, en el madrileño Hospital de La Paz, pero la intervención no puso solución. «Esta variedad no responde a la medicación como otras, y hay que ir adecuándola», explica. Al día necesita tomar unas 15 pastillas, aunque lo peor llega de noche. «Duerme muy poco, unas cuatro horas, y casi nunca seguidas», desvela su mujer, Carmen Iglesias.

Tras la natación, probó con el boxeo, y una frase de su preparador, ante su predilección por el gimnasio, «¿tú quieres ser culturista o boxeador?», le hizo cambiar «el chip». Tras probar la escalada llegó al fisioculturismo. Contactó a finales de 2015 con Charly Gym, en Gijón, y 'Bambi' accedió a ser su entrenador, en su equipo 'Bambi Vader'. Empezó a controlar al máximo su dieta, con lo que ha mejorado sus crisis, y la estricta preparación culminó el pasado sábado en el Campeonato de Asturias. Ahora, quiere «más».