Apoyo a las conserjes del centro de día Ría de Avilés

Partidos políticos como Somos, Izquierda Unida y el PCPE, y el sindicato USO, escenificaron ayer, mediante una concentración, su apoyo a las dos conserjes del centro de día Ría de Avilés, que llevan sin cobrar desde finales de 2016. Reclamaron a la Consejería de Servicios y Derechos Sociales una solución para Begoña Fernández y Sandra Gil, que mantienen su labor diaria sin que la empresa que las ha contratado, GSN, les abone sus nóminas correspondientes.

«Pedimos al Principado que solucione esto rápido, que no adjudique sus concesiones a empresas sin solvencia», advertía el secretario comarcal de USO, Israel Castro, quien indicó que la compañía a la que pertenecen ambas trabajadoras «tenía la concesión de la Casa del Mar en Gijón». «Si la Consejería de Sanidad rescindió el contrato con ellos en la Casa, no sabemos por qué aquí no se hace», se preguntaba Castro.

Asistió a la concentración medio centenar de personas, entre ellos, familiares de usuarios del centro de día. En el caso de Begoña Fernández, ya se encontraba en el puesto antes de que cambiase la empresa adjudicataria, por lo que fue subrogada, mientras que Sandra Gil comenzó con la nueva, este mismo año. Ambas aseguraron que no se plantean la opción de la huelga, «por no incordiar a los niños y a sus familias». Carmen Conde, concejala de IU, puso a su disposición a los diputados de la coalición en la Junta General. Junto a ella también estuvo Xune Elipe, de Somos.