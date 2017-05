El dueño de un club se enfrenta a un año y medio de cárcel por estafar al seguro

El propietario del Club Sombras, en Avilés, tendrá que responder hoy en el Juzgado de lo Penal Número 1 por un presunto delito de simulación y otro de estafa por el que habría ingresado más de mil euros del seguro tras denunciar un falso robo. La Fiscalía del Principado de Asturias pide por estos hechos una pena de un año y medio de prisión, una multa de 3.600 euros y el pago de una indemnización a la compañía aseguradora de 1.300 euros.

Según el escrito de acusación del Ministerio Público, el empresario denunció en la comisaría de Policía, el 26 de septiembre de 2016, un robo en su local que habría ocurrido sobre las 3.40 de ese mismo día. Enumeró varios desperfectos como daños en la puerta de acceso, rotura de la luna, que el interior estaba revuelto y que habían sustraído una pantalla de plasma, un ordenador y cuatros cajas de alcohol con unas doce botellas, de diferentes licores y marcas, en cada una de ellas. Con esta denuncia dio parte al seguro y consiguió que su compañía le abonara 1.569,82 euros, desglosados de la siguiente manera: 269,66 euros por los daños de la puerta; 568,07, por la mercancía y 732,09, por el ajuar.

Los agentes practicaron las diligencias correspondientes para averiguar los hechos, entre ellas, la inspección ocular, de donde se dedujo que por la fractura realizada en la luna de la puerta era imposible entrar en el club. Un policía entró tras romper la luna y comprobó que el interior no estaba revuelto. Además, un testigo declaró que vio a un chico tras el ruido de cristales y que no portaba ningún efecto. Así, se llegó a la conclusión de que lo ocurrido había sido un delito de robo en grado de tentativa, pero que no se había producido la sustracción de ningún efecto.

La Fiscalía considera que los hechos constituyen un delito de simulación y un delito de estafa, por los que pide las penas de cárcel y la indemnización anteriormente referida.

La Policía Nacional sospecha que un porcentaje nada desdeñable de los robos que se denuncian son simulados, pero no existe capacidad para investigarlos. Solo en casos como este, cuando la simulación o el fraude es manifiestamente flagrante o cuando hay una compañía de seguros detrás que observa alguna anomalía, es cuando se puede dirimir la situación ante la Justicia.