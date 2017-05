La obra de la glorieta de La Rocica en Santa Apolonia se iniciará en junio

Hoy da comienzo el cuarto día de obras en la avenida de Santa Apolonia. Ayer por la mañana, y bajo una intensa lluvia, la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, visitó los trabajos en el tramo que transcurre en Villalegre entre el cruce con Francisco Legorburu y el edificio de El Foco. La previsión, según los técnicos municipales, es que la primera fase se prolongue alrededor de un mes y medio. Asimismo, en junio comenzará una de las fases de más enjundia del proyecto, la construcción de la glorieta de La Rocica, que significará la eliminación del actual cruce, y la desaparición de la emblemática marquesina ante la que hoy se detienen los autobuses de camino al centro.

«Son unos trabajos muy necesarios. Sabemos que van a ser molestos, porque se trata de una arteria muy importante», explicaba la alcaldesa, que pedía comprensión y «paciencia» a los vecinos y comerciantes de la zona. No hay que olvidar que la duración total se prevé de un año. Para el primer tramo, los técnicos hablan de un mes y medio. Y en menos de ese tiempo, comenzará la obra de la glorieta de La Rocica. La emblemática marquesina, que una plataforma ciudadana trata de salvar, ya no estará allí. «Ya no se puede cambiar, tenían que haber hecho más campaña en la fase de participación», aseguró Monteserín, que resaltó el descenso del tráfico en estos primeros días, «por el uso de las vías alternativas». La alcaldesa también apostó por una terminación en tiempo de la conexión del PEPA con la autopista Y.

Por su parte, desde Equo Avilés lamentan que las obras hayan comenzado antes de la redacción de un plan de movilidad para el concejo. Creen que comprometerá la comunicación por autobús, e impedirá la creación de un carril-bici.

Equo teme que la nueva calzada comprometerá el transporte público e impedirá un carril-bici