Foro carga contra el alcalde y la USPC advierte que el PGO corre peligro

La primera reacción llegó desde Foro. La segunda desde la USPC, el partido que gobernó durante el tiempo que las negociaciones del convenio original, el que preveía construir 300 viviendas para así recuperar la degrada Quintanas de Chacón, estuvieron paralizadas, retomándose en 2011, una vez PSOE e IU recuperaron el gobierno local. Ambos partidos optaron ayer por no realizar declaraciones, la misma postura que mantuvo el secretario municipal. Teresa Domínguez, ahora la única concejala de Foro en la Corporación, acusa al alcalde, el socialista Iván Fernández, y al secretario municipal «de fariseísmo. En la anterior legislatura PSOE e IU fueron equipo de gobierno, no dos entes independientes, y por tanto el alcalde no puede ampararse en un pacto de gobierno para eludir cuando menos la responsabilidad política», dijo al respecto.

El auto que abre la puerta al juicio oral le produce «satisfacción. Ya advertimos en el Pleno en que se aprobó el PGO que Bueno no debería votar al tener una finca en la zona de actuación, como ahora refleja la jueza en su auto. Y el alcalde lo consintió con la bendición del secretario municipal, el funcionario que cobra la mayor productividad del Ayuntamiento».

También afirma que el PSOE «no solo era conocedor de las reuniones con el promotor de Quintanas de Chacón, también estuvo presente en ellas. Negociaron con él, y el PSOE revistió de legalidad la actuación de Bueno. Ahora la Justicia aprecia indicios de delito en el anterior equipo de gobierno en el que quiera o no, tenía responsabilidad política», enfatiza. En este sentido, era el concejal de Hacienda bajo mandato de José Luis Vega, a quien relevó como alcalde tras su dimisión, en 2014.

La USPC pone el acento en la posibilidad, afirma, de que el PGO sea declarado nulo. «Nosotros lo recurrimos al entender que Bueno no debería votar al ser parte implicada y que por tanto está mal aprobado, pero el juez ha paralizado las diligencias hasta que se resuelva el tema de fondo, el del convenio», dijo ayer Luis Belarmino Moro, ex alcalde de Corvera. En cuanto a los indicios de delito que observa la jueza, «nosotros no opinamos. Es el tiempo de la Justicia»