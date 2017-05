«El éxito escolar depende del ambiente del aula y del centro»

Investigando las raíces del Instituto de Educación Secundaria Virgen de La Luz en el Archivo Histórico y en la hemeroteca de LA VOZ DE AVILÉS, la jefa de estudios Ángela Díaz Martínez y el director Ricardo García Mesa descubrieron curiosidades de lo más interesantes como que el nombre que lleva nunca entró en el elenco de candidatos o que el centro se creó como sección del Carreño Miranda.

Un gijonés abanderando los actos de celebración del cincuenta aniversario del centro.

Llevo diez años aquí y estoy muy vinculado al centro. Y muy orgulloso de él. Me gusta, además, que se hable del barrio por cosas como esta. Todavía sigue vigente esa leyenda del barrio de La Luz que mantiene presente cierta conflictividad en los años setenta y ochenta. Cuando vine para aquí, algunos compañeros me preguntaba un tanto sorprendidos que cómo venía a La Luz y lo que yo me encontré aquí fueron chavales cariñosos y buenos compañeros.

¿Qué demanda tiene el centro?

430 alumnos, cien más que cuando yo llegué. La gente quiere venir a estudiar aquí. Y no solo los vecinos del barrio, de hecho este curso hemos tenido a diez personas en lista de espera. El centro llegó a tener mil alumnos, cifra que cayó en picado cuando abrió el instituto de Los Campos. Con los 56 profesores que somos podemos cubrir las necesidades educativas.

Se imparten clases de secundaria y de bachillerato, pero ningún ciclo. ¿Lo tienen en mente?

No tenemos esa aspiración. Hace años se impartió uno de jardinería, aunque yo todavía no trabajaba aquí. De aquella nos quedó el invernadero montado, que luego fue utilizado por el grupo de chavales que asistían por las tardes al programa de acompañamiento. Ahora no se le da uso.

¿Cómo está ahora el edificio tras la inversión de 136.050 euros en su reforma?

La demanda surgió por un tema de humedades y el problema con una cubierta. Precisamente al hacer el estudio para el proyecto de reforma salieron los temas de accesibilidad, que es por los que se ha empezado, por la instalación de un ascensor, rampas y baños adaptados. La actuación sobre la humedad, que en principio no es tan grande como esta otra, está pendiente.

Sus problemas llegaron al debate político.

Es verdad que el AMPA (Asociación de Madres y Padres) movió mucho el tema de la obra y, de hecho, saltó a la prensa. La dirección siguió los canales oficiales.

¿Es buena la relación con el AMPA?

Sí. En general, en secundaria los AMPA no suelen ser ni muy numerosos ni participativos. Sin embargo, el de aquí es muy activo.

En estos ocho años como director, ¿qué ha tratado de impulsar?

La línea ha sido apostar por las nuevas tecnologías, con un profesorado que hace un uso pedagógico de ellas. Hemos sido pioneros en este tipo de equipamiento, con unas pizarras digitales que ahora ya están en todos los centros . Además, convencidos de que el éxito escolar depende del ambiente del aula y del centro, hemos tratado de impulsar un respeto muy grande por las normas y el reglamento interior. Que la convivencia sea lo más fácil y productiva posible. Otra línea ha sido la comunicación con las familias, en este sentido también hemos sido pioneros en el uso de la tecnología. Ahora el sms está desfasado, pero debimos ser de los primeros en utilizarlo.

¿Las familias se implican con el proyecto educativo del centro?

Quiero creer que mandan a sus hijos intencionadamente al centro porque saben que van a recibir una buena formación que les va a ayudar en su futuro.

¿Qué ruta académica suelen seguir los jóvenes cuando salen del centro?

La mayoría van a la universidad, siguiendo una tendencia común en España.

¿Hacia dónde se les orienta desde el centro?

Les damos la información sobre todo lo que hay y nunca interferimos en sus inclinaciones, aunque sí les hacemos notar sus habilidades. El problema es que muchos no saben qué hacer y tampoco el mercado está para tirar voladores. Siempre acudimos con ellos a las jornadas de puertas abiertas que organiza la Universidad y visitamos un centro de formación profesional.

¿Ha habido alguna evolución en el nivel del alumnado en estos diez años que lleva aquí?

En nuestras estadísticas, donde vamos anotando los resultados académicos de cada curso, observamos una tendencia positiva. Va muy despacio, eso sí, pero cada vez tenemos mejores estudiantes. Como en toda estadística, hay altibajos propios. Pero los datos son constatables y, de hecho, son los que enviamos cuando diseñamos la programación anual y se nos piden objetivos cuantificables.

¿Cómo se consigue?

Con medidas organizativas. Los recursos que tenemos los enfocamos a los primeros cursos de la ESO. Tenemos tres profesores para dar clase a dos grupos, de forma que la enseñanza es más dinámico e individualizada. Casi todas las materias están desdobladas. También organizamos grupos lo más heterogéneos posible, por cualquier concepto que se quiera pensar, bien sea sexo, asignaturas optativas o repetidores.