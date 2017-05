Óscar Rodríguez Buznego es profesor titular de Ciencias Políticas de la Universidad de Oviedo, especialista en derecho electoral y sindicalismo. Miembro de la Fundación Asturias, esta tarde ofrecerá una conferencia en el Aula de Cultura de LA VOZ, coordinada por Armando Arias y patrocinada por Cafés Toscaf. Dentro del ciclo 'Europa', disertará sobre 'La Unión Europea y la cuestión de la democracia'. Será a las 20 horas en el Edificio de Servicios Universitarios de La Ferrería, con entrada libre hasta completar el aforo.

¿Está en crisis la democracia representativa?

Sí. Hay síntomas de que algo no va bien. Hay un malestar en la ciudadanía, sobre todo en los países del sur, manifestado en la falta de confianza en los dirigentes políticos, en los partidos. Y esto ha sido aprovechado por partidos poco dispuestos a defender la democracia como la conocemos.

¿Coincide con el desmantelamiento del Estado del bienestar?

Claro que tiene que ver con el malestar de los ciudadanos. Las políticas de control del gasto público, seña de identidad de la UE, han tenido sobre todo impacto en los países del sur, donde el Estado del bienestar estaba menos desarrollado, y es donde también la crisis de la democracia parece más aguda. En los del norte ha sido menor, y su democracia ha demostrado ser más sólida.

¿Hay riesgo de sucumbir a opciones autoritarias?

Aún no, lo que no quiere decir que en unas décadas pueda suceder. Los ciudadanos manifiestan sus ganas de vivir en un régimen liberal, entendido como garante de libertades de pensamiento, de movimiento, y no quieren que eso se limite. Sí hay sectores que no quieren implicarse en la vida política, y la democracia es participación. No hace falta que ofrezcan un régimen autoritario si la democracia pierde atractivo; tienen soluciones intermedias, como la autocracia o el populismo.

¿Cómo se previenen fenómenos como el de Le Pen en Francia?

¿Qué sucede para que una parte de la ciudadanía dude de su ideología democrática y se entregue a movimientos que no tienen clara su adscripción a la democracia? Le Pen no tiene personalidad democrática, pero no tenemos claro que si gobernase la destruiría. Habría que saber si los ciudadanos abrazan este movimiento como protesta, o si se trata de un socavón muy profundo del sistema.

¿Hay una situación análoga en Francia a la Alemania de 1930?

Es imprescindible que nos hagamos esa pregunta. Sectores amplios en Europa ven esto con inquietud, y se pueden observar analogías con lo que pasó hace menos de un siglo. Tenemos que asegurarnos de que no vuelva a suceder algo así. La repetición de aquello parece imposible. Los partidos populistas de hoy no tienen un planteamiento totalitario, como sí ocurría con el partido nazi y los movimientos fascistas. Pero la legitimidad de la democracia es alta.

¿Se aleja la política de la gente, o la gente de la política?

Uno de los mayores problemas de esta crisis es el alejamiento entre los ciudadanos y los políticos, manifestado en la pérdida de confianza. O lo restablecemos, o puede suceder cualquier cosa.

¿Ha contribuido a ese alejamiento la arquitectura de la UE?

Hay quien considera que es lo que ha pasado. La UE no tiene una arquitectura antidemocrática, pero todavía no es democrática. Ha absorbido competencias de los estados, y ha vaciado sus instituciones, y vemos que cuestiones que antes se decidían aquí, ahora se alejan, y con ellas, su control.