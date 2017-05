«Hay que sacar el lado positivo de los agujeros negros»

El Niño de Elche es el seudónimo con el que Francisco Contreras se sube a los escenarios para poner música a algunos de los temas sociales más candentes. Sus letras, sacadas de textos escritos por poemas contemporáneos, dan forma a 'Voces del Extremo', un trabajo discográfico que le ha valido el reconocimiento del público y el primer Premio Ruido al Mejor Disco del Año, otorgado por la asociación PAM (Periodistas Asociados de Música). Con dejes flamencos pero mezclados con estilos dispares, el Niño de Elche actuará este sábado, a las 20.30 horas en el Centro Niemeyer.

¿Cómo Francisco Contreras pasa a ser el Niño de Elche?

Los nombres que te ponen en el flamenco cuando empiezas desde niño siguen este modus operandi, la palabra niño más el sitio dónde has nacido. Así surgió el mío.

¿De dónde le vienen las raíces flamencas?

Mi padre canta un poco, es aficionado al flamenco y algunos familiares también. Al escucharles a ellos cantar empecé yo a cantar algo cercano al flamenco y a tocar la guitarra y hasta ahora.

Le califican de revolucionario del flamenco. ¿Lo es?

Considero que para ser revolucionario hay que acaparar un número de genes o de espacio que en mi caso no se da. Primero porque yo decidí apartarme bastante de lo que era el mundo del flamenco en el sentido más institucional y después porque casi nadie en el género está muy atento a lo que yo hago. No soy un referente para nadie de ellos, para revolucionar el flamenco hay que hacerlo también con los flamencos y mi forma de hacer no llega a traspasar las pieles de esas gentes. Yo siempre digo que el flamenco lo he adaptado a mí, si a ese proceso se le llama revolución ya no depende de mí.

¿Por qué hay tanta diferencia entre lo que piensan de usted los flamencos y la crítica?

El mundo del flamenco no es un mundo precisamente muy inquieto, no se interesa mucho de las cosas que pasan a su alrededor. Mi generación es mucho más impermeable a los sucesos de alrededor que en otras épocas, aunque se vende todo lo contrario. Eso hace que las opiniones sean tan diferenciadas unas de otras. Otras tendencias sí se han interesado en saber de dónde vengo y qué he hecho, son unas miradas más limpias que las de la gente del mundo del flamenco.

Revolucionario no, pero, ¿polémico?

Ser polémico, ser radical se es cuando uno no acepta las normas de lo convencional y yo intento no aceptarlas porque no se amoldan a mi forma de ejercer ni a mis necesidades. La acción que me lleva a contar cosas para mucha gente es polémica, aunque hiciera flamenco clásico seguro que sería igual de polémico aunque no fuera tan acentuada.

'Voces del Extremo' rompe con sus anteriores trabajos. ¿Qué le llevó a editar este disco?

Es un disco que viene de un material que trabaje solo con la guitarra a través de poetas actuales. A partir de ahí conocí otra forma de escribir, de entender la poesía y las expresiones artísticas. Era un buen poso de inspiración el tratar esos temas y trasladarlos a una estética más rock. Además, era el momento idóneo para tratar los temas de los que habla el disco que siguen teniendo un poso de actualidad.

¿Cómo ha sido la respuesta del público?

La mayoría te agradece muchísimo que las canciones cuenten temas que están cercanos a ti pero que no se suelen tratar simplemente por pudor o porque no están bien vistos. El secreto son los textos y cómo están pensados para compartirlos.

Con él llegaron los premios. ¿Cómo ha sido el salto al éxito?

Realmente es el primer disco que escuchan más de doscientas personas (risas). Es un cambio fundamental en mi carrera, fue un sorpresón pero me parece muy positivo porque gracias a eso estas temáticas están llegando a un público más amplio.

¿La situación política actual le inspira para crear temas?

'Voces del Extremo' hace un recorrido a los últimos veinte años de la sociedad española y por desgracia va a seguir teniendo vigencia porque esto no tiene pinta de que vaya a cambiar. Aunque hay que hablar de ello e intentar sacar el lado positivo a los agujeros negros.