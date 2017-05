Sin acuerdo posible con la SGAE

El conflicto entre la SGAE y las diferentes entidades vecinales de Avilés vivió ayer un nuevo episodio. La Comisión de Festejos de Llaranes, COFELLA, mantuvo un acto de conciliación con la Sociedad de Autores en el juzgado. Una reunión que se cerró sin alcanzar ningún acuerdo, más allá de la necesidad de volver a sostener otra en la que se terminen de encontrar sus posturas. A la salida de los juzgados, miembros de diferentes asociaciones, que han vivido en primera persona las exigencias de la SGAE (una de las causas que se han sumado para que algunas hayan decidido prescindir de sus fiestas), así como la Plataforma por los servicios públicos de Avilés, se concentraron como protesta y en apoyo de sus compañeros del barrio siderúrgico.

«No hubo avenencia», destacaba Aarón Macías, presidente de la Comisión de Llaranes. «Vino la procuradora, y nos preguntó si estábamos de acuerdo con saldar la deuda de los años del 2013 al 2015», explicaba Macías, que recordaba que la del año pasado, el 2016, ya había sido saldada, y no contaban con tener que hacer frente a la de los ejercicios antes mencionados.

«En la primera carta que nos enviaron -recordaba Macías-, se nos exigía solo lo del 2016, y ya cumplimos. Y ahora se nos pide lo de los años anteriores». Esa deuda ya saldada se situaba en los 400 euros.

«Si tenemos que pagar todos estos años, cerramos. No tenemos ánimo de lucro»

Durante la reunión de ayer por la mañana no consiguieron alcanzar ningún acuerdo. «Quedamos en que tenemos que llamarlos, para saber qué es lo que quieren hacer. Nos pondremos en contacto con ellos», indicaba Macías. En principio no se han dado un plazo concreto para hacerlo, pero estima que no se prolongará más allá de unos días, en fechas próximas. Lo que sí reconocía el presidente de la comisión es el grave perjuicio económico que les causa hacer frente a las cantidades que les exige la SGAE. Y recordaba: «Si tenemos que pagar todos estos años, cerramos. Nosotros somos una entidad sin ánimo de lucro». Lamentaba que acaben por pedirles «el poco dinero que hay».

Negociación

Días atrás, desde el Ayuntamiento se confirmaba la existencia de negociaciones con la SGAE. La intención es extender el convenio alcanzado con los autores hacia las entidades como las asociaciones vecinales, que son las encargadas de organizar las fiestas de los barrios. Esto es, un descuento del 25 por ciento en el canon oficial, que sería aplicable a partir de este mismo año. Sin embargo, el conflicto se mantiene con los ejercicios pasados, por los que algunas asociaciones, además de COFELLA, ya recibieron reclamaciones de los autores, de las que parte ya han sido saldadas.

Como apoyo a la Comisión de Festejos, distintos miembros de las asociaciones de vecinos del concejo, como los de Llaranes, Pedro Menéndez o la de San Juan de Nieva (no hay que olvidar que en los barrios de La Luz, de Valliniello y Versalles han decidido no realizar este año sus fiestas patronales, merced a un cúmulo de causas entre los que se encuentran las reclamaciones de la SGAE), así como la Plataforma por los servicios públicos Comarca de Avilés, se concentraron por la mañana ante los juzgados, mientras adentro transcurría el acto de conciliación. Aarón Macías expresaba su gratitud a los diferentes compañeros «por su presencia». «Estas cuestiones -recordaba-, nos afectan a todos, porque condicionan los eventos que podamos organizar».

La concentración se motivó, en palabras de los miembros de la plataforma, debido a «las medidas de coacción que está realizando de nuevo la SGAE hacia las asociaciones de vecinos y comisiones de fiestas». Uno de los presentes en el acto de apoyo, Juan Requena, presidente de la Asociación de San Juan de Nieva, mostraba su cansancio por una situación que considera «insufrible», y recordaba que «las asociaciones sin ánimo de lucro se sustentan con las cuotas de sus asociados, y si te quitan una cantidad, aunque sea pequeña, se nota mucho».