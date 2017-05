Cuando los números no cuestan

Luca Tuñón Villar tiene catorce años, le gusta el fútbol, el ciclismo, el ajedrez, la lectura y, además, tiene una facilidad innata para las matemáticas de la que no era muy consciente hasta ahora. Él es uno de los dos avilesinos, junto a Juan Guillermo Amón Álvarez, seleccionados en la fase final de la Olimpiada Matemática Asturiana organizada por la Sociedad Asturiana de Educación Matemática Agustín de Pedrayes y celebrada el pasado 13 de mayo en Piedras Blancas. El próximo 8 de junio recogerá su premio en el salón de actos del Instituto Carreño Miranda y sabrá si es uno de los tres asturianos que representará a Asturias en la prueba nacional. «Estaría bien, pero no sé si podré porque ya tengo dos viajes», adelanta el joven preguntado sobre si se ve con posibilidades.

Alumno del Instituto de Educación Secundaria Número 5, se apuntó porque su profesor de matemáticas, José Antonio Suárez, animó a unos cuantos estudiantes de su clase. «No es que no quisiera ir, pero tenía fútbol y otras cosas», informa un adolescente que deja entrever una agenda en la que su prioridad parece ser el deporte. «La verdad es que no estudia demasiado», confiesa con la boca pequeña su madre.

Seguidor del Fútbol Club Barcelona lo combina con la bicicleta y con el ajedrez, al que empezó a jugar a los seis años «porque un día lo vi y me gustó». Asegura que la prueba de la Olimpiada fue complicada y que tuvo bien tres de los cuatro problemas que les plantearon. El fallo no le preocupa demasiado porque en su día a día lo principal es ir a clase, pasarlo bien con sus amigos y disfrutar con alguna de las novelas de aventuras de Rick Riordan, su autor favorito y una demostración de que números y letras no están reñidos.