El Consejo Escolar del IES de La Luz insta a resolver la humedad del centro

Ocho meses después de que la Consejería de Educación y Cultura presupuestara 193.396 euros, con cargo a las cuentas autonómicas de 2016 y 2017, para reparar los problemas estructurales y de humedades del Instituto Virgen de La Luz, el Consejo Escolar ha tenido que salir a la palestra para reivindicar unas obras «comprometidas, firmadas y no realizadas», según remarcó ayer Jesús Gómez, miembro de la junta directiva de la Asociación de Madres y Padres (AMPA).

Como ya hiciera el año pasado, ha pedido a todos los grupos parlamentarios de la Junta General que exijan a la Consejería de Educación las obras comprometidas ya que de ese dinero consignado solo se han gastado 136.050 euros en las obras de accesibilidad que exige la legislación europea y que han dotado de un ascensor y rampas solo a la mitad de un instituto que está formado por dos edificios. Está previsto construir más adelante una pasarela que comunique ambos, pero esa obra sí que no tiene ni presupuesto.

En cualquier caso, el AMPA se pregunta dónde están esos sesenta mil euros que no se han gastado y que servirían para subsanar unas humedades con las que es «inviable» empezar el curso que viene.

«Hay zonas en las que los profesores piden a los chavales que no anden saltando»

Según informó la dirección del centro en el último Consejo Escolar, celebrado este mes y que ayer desveló el AMPA, la Consejería de Educación comprobó que el instituto tenía fondos propios para abordar la obra de las humedades, presupuestada en unos 17.500 euros, y sugiere utilizarlos para solventar el problema. «Ese dinero lo ahorra el instituto porque el montante que la Consejería concede todos los años para gastos de electricidad o calefacción y desperfectos menores llega en febrero y desde septiembre que empieza el curso hasta febrero hay que tener liquidez. ¿Si nos lo gastamos en las humedades, qué vamos a hacer a principios del curso que viene?», se preguntaba ayer Jesús Gómez. La respuesta, según se expuso en ese Consejo Escolar, «que ya hablaríamos de la aportación en caso de que nos quedásemos sin dinero. Pero no hay nada por escrito ni cuantificado». Sí se mencionaron nueve mil euros más de asignación para el curso que viene, «que sería un regalo envenenado».

El AMPA recuerda que las humedades no son solo un problema estético, sino principalmente de salud, ya que afectan especialmente a personas con problemas respiratorios. Desvela, además, que la Consejería maneja un informe técnico en el que alerta de problemas estructurales en las vigas de hormigón armado que sí ha tenido que acometer a la vez que las obras de accesibilidad por el riesgo de que ocurriese un accidente. «Hay zonas en el instituto en las que los profesores piden a los chavales que no anden saltando por ellas. Imagínese que ocurriese algo ahí», alertó Gómez.

Esta actuación, que ha durado tres meses y medio, no ha podido ser integral. En algunas aulas en las que han desmontado el falso techo para reforzar el hormigón armado con hierro, «los problemas de humedad son tan graves que no han podido hacerlo». «¿Y qué va a pasar cuando llegue el invierno y las corrientes de aire si esto no se soluciona?», concluía Gómez.