El Supremo confirma la pena para el autor del crimen de Los Telares

El Tribunal Supremo ha confirmado la pena de quince años de cárcel y dieciséis de prohibición de visitar Avilés a Florente Hernández Camacho por el crimen de Francisco Jiménez Vargas 'Nano', en julio de 2013. El Supremo ha desestimado el recurso presentado por su defensa, ejercida por Ana García Boto, contra el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA).

El Supremo, al igual que lo hiciera primero el TSJA, no ha admitido el atenuante de que el condenado reconociese su culpabilidad, dado que lo hizo tras haber huido a Galicia y ser detenido. Ni porque entregara el arma del crimen dado que «el hallazgo era previsible e inevitable» y «entregar el arma cuando se produce la detención no equivale a la confesión», según se recoge en la sentencia.

La defensa de Florente Hernández también había recurrido el elevado tiempo, que en su opinión, se necesitó para tramitar la causa. El Supremo entiende que «un año no es desproporcionado ni aparece como injustificado y desde luego no puede tratarse de desproporcionado conforme a los estándares manejados por la jurisprudencia». Aprecia, además, que de ser admitida tampoco afectaría a la pena impuesta al condenado.

Entre los recursos planteados por la defensa se encuentra que no se tuvo en cuenta la reparación del daño, pues el condenado dio dinero al hijo de la víctima, así como que el magistrado no aplicó los atenuantes o un error en la disometría de la pena. El Supremo los ha desestimado todos. También el que pedía la nulidad de las actuaciones por falta de motivación de la sentencia, por indefensión y arbitrariedad de su cliente. El fallo concede que la «justificación del veredicto no es precisamente modélico, como tampoco lo fue la proposición fáctico en la que la defensa pretende fundar una hipotética 'legítima defensa putativa'». Y sobre si esta cuestión debe dar lugar a la nulidad del juicio, considera que, claramente, no.

La abogada Ana García Boto pedía la sustitución de términos como atropello por colisión y la eliminación de los adjetivos 'imprevista', 'fulgurante' y 'repentina', así como la rectificación de la posición en la que se encontraban agresor y víctima.

La Audiencia Provincial de Asturias condenó el pasado mes de junio a Florente Hernández por el asesinato de Francisco Jiménez 'Nano', a quien atropelló en la avenida de Los Telares y, cuando estaba en el suelo, disparó diez veces. Las otras dos personas juzgadas, ambos parientes suyos, su hermano M. H. C. y su tío L. G. C., fueron absueltos de los delitos de encubrimiento de los que fueron acusados. Esta sentencia lo condenó a doce años de cárcel y trece de prohibición para residir o visitar Avilés, que el Tribunal Superior de Justicia de Asturias elevó a quince y dieciséis, respectivamente, tras los recursos de todas las partes.