Cáritas atiende a menos familias, pero a más personas en riesgo de exclusión

El balance que ofrece Cáritas todos los años supone una precisa radiografía de la pobreza y las personas en riesgo de exclusión en los seis concejos que componen el Arciprestazgo de Avilés (Corvera, Castrillón, Gozón, Illas, Carreño y Avilés). Una situación que, a tenor de los números generales, parece mejorar, puesto que el pasado año disminuyó el número de familias atendidas por la organización, y se situó en 953, por las 1.021 del 2015, según los datos ofrecidos por ayer por José Francisco Álvarez Buylla, coordinador de Cáritas Arciprestal de Avilés. Las estadísticas implican que, por primera vez desde el 2012, se consigue bajar del millar.

Una invitación a la esperanza, matizada por otros números que obligan a la reflexión, porque no todo han sido buenas noticias. «Ha habido un retroceso en las cifras, en cuanto a las personas en riesgo de exclusión, y a las que acompañamos desde Cáritas», confirmaba Vicente Pañeda, arcipreste avilesino, también presente junto al coordinador en la presentación de los datos, en la sede de Cáritas en la calle Quirinal.

Así, el total de personas atendidas por Cáritas dentro del arciprestazgo avilesino fue de 2.665, por las 2.564 del año 2015. Se les hace un acompañamiento integral, un proceso durante el que afloran las necesidades primordiales que deben ser cubiertas (alimentación, vivienda, salud...).

«Hay una serie de familias de las que no se puede hablar de salida de la crisis, se cronifica la pobreza»

Aunque algunas cifras, como la disminución del número total de familias atendidas, permiten un cierto aire de optimismo, otras mantienen en alerta a la organización, como el aumento de las que se vieron obligadas a recurrir de su atención por primera vez el pasado año. Fueron en este caso 374, en comparación con las 350 de 2015. Como reflejaba Carmen Gutiérrez, trabajadora social del área de acogida de Cáritas, «se supone que salimos de la crisis, pero solo unos, otros no lo consiguen».

A este respecto, es significativo que haya 205 familias que necesiten seguir acompañadas por la organización desde 2014. Una de las causas principales que lo explican es «la precariedad laboral» de quienes, en situación complicada, consiguen acceder a un trabajo, que en la mayor parte de las ocasiones es temporal, y de escasa remuneración. Por todo ello, Cáritas habla de «cronificación de la pobreza».

«Hay una serie de familias de las que no se puede hablar de salida de la crisis. Gente que ha quedado fuera de la rueda laboral, y es casi imposible que vuelva a entrar. Perfiles como el de gente mayor de 50 años, que se dedicaba a la construcción, y que, si vuelve a repuntar, seguramente no tengan opción de reengancharse a ese trabajo», resumía Sonia Artime, una de las voluntaria de acogida de Cáritas. En ese extremo se sitúa otro dato igualmente muy preocupante, y es que, del total de familias atendidas por la organización cristiana, 143 no reciben ningún tipo de prestación. Además, atendieron a 139 personas que están pendientes de la revisión del salario social, un aspecto este, «que debería ser mucho más sencillo de realizar», pedía Carmen Gutiérrez, que recordaba que por «una revisión puede llegar a esperarse hasta dos años y medio». Además, recordaba que una característica común a la mayoría de familias pendientes de la renovación «es que tienen hijos a su cargo». No obstante, no hay un modelo monolítico de familia entre las que se ven obligadas a recurrir a la asistencia. Así, se acompañó a 213 personas solas, 163 familias monoparentales, y a 27 personas mayores de 65 años.

Necesidades básicas

La disminución de las familias atendidas es común a toda Asturias, a la vez que se han incrementado las ayudas económicas por cada una, pasando de los 371 euros a los 413. De esa cantidad, el porcentaje más alto vuelve a destinarse a la alimentación. Así, se dieron vales de compra a 782 familias, con un importe total de 316.564 euros. Le sigue en importancia el dinero con el que se sufragaron gastos de vivienda (suministros, alquiler...), un total de 33.438 euros, para atender a 217 familias (en este apartado, funcionan y siguen siendo necesarias las donaciones de muebles y electrodomésticos). A continuación, la formación, ayudas a setenta familias para material escolar; y por último la salud.

Pero el trabajo de Cáritas, dentro de esa vocación integral señalada por Vicente Pañeda, se extiende en su arciprestazgo a diferentes misiones de ayuda y solidaridad. Así, en demanda de empleo, Cáritas Laboral atendió a 218 personas. El Centro Colores, en La Magdalena, atendió a 27 menores y 20 familias. El Centro Arco iris, de Llaranes, a 29 menores, y el Parchís, de Versalles, a 34.

El proyecto Horizontes, con el que se trata de orientar a demandantes de empleo en la hostelería, en el ámbito doméstico y en la ayuda a domicilio, atendió a 50 personas. En Valliniello, la bioescuela dio clase de agricultura ecológica a 35 personas, y la casa de acogida Luz Rodríguez Casanova, acogió a 39. Desde el albergue municipal, que gestionan, atendieron a 120 personas. «La colaboración con los servicios sociales es muy buena en todo el arciprestazgo, hacemos un trabajo en red», resaltó y agradeció Álvarez Buylla.