El documental sobre Julián Orbón abre una semana de cortos

El documental 'Orboniana. Una mirada retrospectiva a la figura de Julián Orbón', del director Fran Vaquero, será el encargado de abrir la edición número dieciséis del Avilés Acción Film Festival, que celebra su gala inicial mañana sábado, a las 20 horas, en la Casa Municipal de Cultura.

La proyección de la obra, que se estrena en primicia para el festival, será el preludio de una semana de sesiones de cortos y actividades paralelas relacionadas con el mundo del cine. El largometraje ha sido rodado entre Asturias y el continente americano y está dedicado a la figura del músico avilesino Julián Orbón, que hoy da nombre al conservatorio local y que ha pasado a la historia por componer éxitos como 'Guantanamera'.

El documental está producido por FDV Films y en él aparecen localizaciones como el propio Conservatorio o el cementerio de La Carriona, donde por expreso deseo de Julián Orbón reposan sus restos. Tras la proyección del nuevo trabajo de Fran Vaquero, el director avilesino compartirá charla con el público asistente que podrá realizarle las preguntas que desee sobre esta producción.

La gala de inauguración estará conducida por la periodista y presentadora Paloma Llera y en ella intervendrán la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, y el director del festival, Javier Mediavilla. Además, contará con la presencia de la edil de Cultura, Yolanda Alonso, y otras personalidades. «El año pasado hubo una acogida espectacular a la gala de inauguración, algo que pone de manifiesto que año tras año vamos creciendo y, por tanto, lo más natural era comenzar el festival con un evento igual de importante que la clausura», comentó el director del festival, Javier Mediavilla.

Al finalizar el acto oficial de apertura dará comienzo, también en la Casa de Cultura, la fiesta de inauguración, que correrá a cargo del DJ David Moreira. En su propuesta musical estarán presentes los sonidos de vertientes tan variopintas como el soul, el jazz-funk o la música disco de los 70, todo ello mezclado con beats de baile.

La programación se prolongará hasta el próximo sábado e incluirá además de las proyecciones de las diferentes secciones del festival, actividades paralelas. Así, este domingo, 28 de mayo, se abrirá la jornada a las doce de la mañana con la actuación del trío Shakin Piñas, de Valladolid, que ofrecerán el espectáculo 'Femme Fatale Vermú', en el Parque Ferrera, en la zona trasera de la Casa de Cultura. Además de música, el grupo propondrá a los asistentes hacer un gran 'mannequin challenge'.

El 'Pasacalles de Amelie' tomará el relevo a las 12.30 horas. La salida está prevista desde la Casa de Cultura y el recorrido pasará por la plaza de España y la calle Galiana para adentrarse finalmente en el Parque Ferrera. Por último, de siete de la tarde a diez de la noche, el Hotel 40 Nudos se convertirá en un escenario de teatro. 'Teatrohotel' representará escenas míticas de cine con actores en vivo y en directo en un escenario peculiar, dos habitaciones de hotel. El público podrá asistir a estos pases a lo largo de la tarde ya que se desarrollarán cada quince minutos.

Las sesiones de cortometrajes en cambio no empezarán hasta el lunes, cuando de comienzo la sección 'Muestra Avilés Acción', no competitiva en la Casa de Cultura. En ella se emitirán nueve trabajos. A la vez la plaza de Álvarez Acebal acogerá las proyecciones de 'Microcine'. Esta tercera jornada del festival pondrá su punto y final con una sesión de cine europeo en la Casa de Cultura en la que se podrá ver el largometraje 'Frank Zappa with his own words', de Thorsten Schütte.

Actividades paralelas

El Avilés Acción Film Festival cuenta a su vez con una exposición y una videoinstalación que se pueden visitar hasta el 4 y 3 de junio respectivamente. La muestra 'A través de mis ojos' se puede visitar en la Casa de Cultura de lunes a viernes de 11 a 14 y de 18 a 21 horas y también los sábados de 11 a 14 horas. En ella se han reunido cincuenta retratos fotográficos en blanco y negro sobre varias generaciones de cineastas españoles.

La videoinstalación 'Parteojo Vol.01', inaugurada el pasado martes, ha sido elaborada por la Escuela de Artes Plásticas y Visuales de la Universidad Nacional de Colombia y se encuentra en la Factoría Cultural. Muestra el Festival de Cine Experimental de Bogotá, así como una recopilación de trabajos del Caribe colombiano y del programa de Bellas Artes de la Universidad del Atlántico.