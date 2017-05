«Todos los que pasan por aquí se convierten en amigos»

Cineasta es una palabra polisémica: lo puede ser un director, un productor, un guionista, un actor... Y todos a la vez. Javier Mediavilla es cineasta, admirador confeso de Charles Chaplin, y además dirige desde hace un lustro el Avilés Acción Film Festival, que hoy comienza en su XVI edición, con el estreno de 'Orboniana', de Fran Vaquero, a las 20 horas en la Casa de Cultura. Una inauguración que se prolongará a partir de las once de la noche con su correspondiente fiesta, que animará DJ Karman también en el recinto cultural.

¿A estas alturas quedan 'flecos'?

En un evento como este abierto a muchos colectivos, hay que cuidar los detalles hasta el final, pero lo tenemos todo bajo control.

¿Han conseguido organizar todo lo que se habían planteado?

Tenemos incluso más de lo que nos habíamos propuesto. En el inicio, hace ocho meses, nos empezamos a plantear la programación, siempre con la premisa de innovar, de aumentar. Y así fueron surgiendo diferentes ideas. Cosas que tenía en la cabeza desde hace tres años, pero que por las circunstancias nunca pude llevarlas a cabo. Y este año se ha confabulado todo para poder conseguirlo.

Por ejemplo, la propuesta interdisciplinar, con la exposición de fotografía o el microteatro

Es que el cine es un arte que abarca todos los demás, la fotografía, la pintura, la literatura, el teatro, hasta la arquitectura. Y hay que aprovecharlos todos, con un hilo conductor. Conseguir que todos estos eventos sean un soporte para traer cultura, para ofertar el mayor número de actividades. Es una oportunidad.

¿Ha cumplido la hoja de ruta que trazó en la dirección del festival?

Hace cinco años que empecé, sin una idea fija de planteamiento del festival. Ha sido el propio festival el que me ha dicho lo que es. Hemos pasado de un festival de cortos a uno de cine, y con un buen número de actividades paralelas, que es uno de nuestros rasgos.

¿Hay planteamientos similares en otros lugares?

Los hay muy potentes. Nosotros no podemos acceder a determinados cachés, y hacemos autoproducción. Por ejemplo, el teatro en el hotel 40 Nudos lo hemos hecho entre Mark Nef y yo.

¿Se han redefinido?

Y me ha pasado a mí también, en mi vida, definir qué soy, a qué me dedico. Hoy soy más gestor cultural que otra cosa. Me gusta producir, cuanto tengo la oportunidad dirijo, o hago un guión. Me gusta todo, odio la monotonía, y este trabajo permite un aprendizaje continuo.

¿Se puede disfrutar de la gestación del festival?

Estoy empezando a hacerlo. Los dos primeros años no ni tenía tiempo para hablar con los invitados. Con el paso del tiempo, la conformación de un equipo más grande, puedo liberar un poco de tarea en la semana, puedo recibir a los invitados, tejer lazos. Todos los que pasan por aquí se convierten en amigos.

¿Qué supone para usted el equipo que ha reunido?

Es fundamental. El director, a la cabeza, ha de revisarlo todo. Pero tengo a Mark, a Aida, a Andrea, y se nota la experiencia que hemos acumulado. Siempre surge algún imprevisto, pero lo superamos juntos.

¿De todas las propuestas, destacaría alguna por que haya costado más conseguirla?

Cuesta tanto todo... De lo que más me ha gustado, han sido las master class en los institutos. Lo que te advierte antes los profesores, y ver cómo después, en una hora, puedes cambiar concepciones en los chavales. La cultura y la información lo es todo. Es importante que desde la base empiecen a entender el lenguaje cinematográfico, que va más allá de los vídeos que hacen a diario.

¿Se ve cómodo y también al festival en esa labor docente?

Nunca me gustó la pedagogía, pero cuando ves la repuesta, cambia. Es como la muestra de microcine enfocada a los institutos, con una temática social. El cine tiene que ser entretenido, pero también crítico.