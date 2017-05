«La red de apoyo informal a las familias es muy beneficiosa»

Cuando el Centro de Día Ría de Avilés cambió su ubicación de la Casa del Mar a La Magdalena se llevó consigo un nombre asociado a la calidad en las terapias. «Éramos, y somos, un centro especializado en el tratamiento del alzhéimer muy bien valorado por las familias, nuestro nombre se asocia a eso y no queríamos perderlo», reconoce la directora, Esther Fernández Riera. No lo dice por decir, sino porque así se lo transmiten los familiares que no solo rellenan una encuesta de satisfacción, sino que «algunos vienen a conocer el trabajo dentro del centro al ver lo bien que se encuentran sus parientes». «Siempre estamos haciendo muchas cosas», resume.

La directora tiene claro cuáles son las claves del éxito: por un lado, el equipo de trabajo al completo, conserjes compartidas con Atención Primaria incluidas, del que destaca el buen ambiente; por otro, el grupo de autoayuda para familiares. Existen tres grupos, uno de hijas, otro de hijos y uno de esposas, «aún no hemos sido capaces de configurar uno de esposos», se lamenta. El de las esposas se reúne cada quince días y el de los hijos, cada mes. Y en el caso de las primeras se van después a comer y están comunicadas a través de un grupo de 'whatsapp'. «Los resultados no pueden ser mejores. Se ha creado una red de apoyo informal muy beneficiosa porque, ¿quién te puede entender mejor que otra persona que atraviesa tu misma situación?», se pregunta Fernández Riera.