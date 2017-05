El Ayuntamiento recurrirá la anulación de la licencia del centro de ocio de Galiana

El Ayuntamiento de Avilés recurrirá la sentencia del Juzgado Contencioso-Administrativo Número 2 de Avilés que anula la licencia de obras para construir un centro de ocio en los números dos y cuatro de la calle Galiana, según confirmó ayer el concejal Manuel Campa. La comunidad de propietarios del número seis recurrió la licencia de obras, logrando ahora su anulación, tal y como adelantó ayer LA VOZ DE AVILÉS.

Campa defendió ayer la legalidad de la licencia y destacó que la sentencia «desestima los demás planteamientos de los vecinos y da la razón al Ayuntamiento». El edil subraya que la licencia de obra ha sido tramitada «correctamente» y confía en lograr revocar la anulación ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias.

«La sentencia anula la licencia de obras al entender que no está suficientemente justificado desde el punto de vista técnico que las chimeneas y una ventana en la parte trasera no modifique la envolvente del edificio», recordó Campa. El concejal explicó que el proyecto «no modifica las pendientes de la cubierta y sí se hace referencia en los informes a los cambios de los huecos, no así a la instalación de chimeneas ya que técnicamente son una instalación y no forman parte de la envolvente del edificio».

«El tribunal considera que la licencia se encuentra bien tramitada»«No se anulan ni el Plan Especial ni el permiso de actividad, sólo la autorización de obras»

Indicó también ayer que «los informes no han de justificar cada una de las cuestiones de un proyecto que se ajustan a la normativa. Es una consideración de la sentencia con la que los técnicos municipales no están de acuerdo puesto que consideran que se adapta a la normativa, como se defenderá en el recurso».

Concejal «competente»

Manuel Campa destacó que el resto de la sentencia concede la razón a los postulados municipales, comenzando por el responsable de la concesión de la licencia de obras por la Junta local de Gobierno, el propio Campa como concejal de Disciplina Urbanística. «La concesión corresponde a la distribución de competencias en el gobierno. La licencia de actividad se anula por la anulación de la licencia de obras, pero al contrario de lo que pretendía el demandante, asume que está bien concedida y notificada a las partes interesadas», defendió ayer Campa en un comunicado.

El edil también recordó que en el resto de controversias, la sentencia da la razón a los argumentos municipales, como «en la conexión del edificio y el patio, la ampliación de las fachadas en los procesos anteriores o la vigencia del Plan Especial de Protección».