Días y noches de cine

Avilés Acción Filme Festival ya está en marcha. La XVI edición arrancó con una gran gala inaugural en la Casa Municipal de Cultura presentada por Paloma Llera. Al atractivo del acto se unía el estreno de 'Orboniana', el documental producido y dirigido por Fran Vaquero quien también firma el guión, con José Valle como director de Fotografía y Montaje. Una ventana abierta a la vida y obra de Julián Orbón, músico avilesino integrante del nutrido club local de grandes y notables desconocidos. 'Orboniana' no solo descubre una gran figura de reconocido talento internacional a través de los ojos de su sobrino Armando Orbón, también despierta la curiosidad, madre del conocimiento, por una vida llena de vicisitudes.

Tras la gala se sirvió un vino español en el gran hall del auditorio, ambientado para la ocasión. Allí, programa en mano, fueron numerosos los asistentes que mostraron interés por las actividades paralelas programadas así como por las cintas que se exhibirán a lo largo del certamen.

En ese sentido Javier Mediavilla, director del festival, resaltaba la oportunidad que ofrece Avilés Acción Film de ver no solo cortos, sino también largometrajes de gran calidad que no pasarán por las salas comerciales. Este año es más evidente que nunca la inexistencia de limitaciones no solo en cuanto a la filmografía, sino a otras manifestaciones artísticas como fotografía, teatro, vídeo o música de todo tipo.

Entre el numeroso público asistente, María González, Anabel Barrio, Olaya Díez, Elena González, Ondina Perales, Asunción Rueda, Saray Morán, Rudy Lobosco, Eva Prieto, Iván Rotella, Maribel Valladares, Marta Murat, Roberto Rodríguez, Cani Vidal y Rufino García.

Con el traslado de ubicación La Casa de Cultura pasa a ser el centro neurálgico de todas las actividades y responde a la perfección a ese acercamiento al público en general que busca una mayor implicación del espectador. En este sentido, redescubrimos el espacio como prueba la utilización del hall para la fiesta de inauguración o el vermut que se sirvió al día siguiente en la zona de paso entre el centro y el parque de Ferrera. Mediavilla apuntaba las múltiples posibilidades de los espacios y su poder de transformación.

Sorprendido se mostraban los asistentes a la convocatoria matinal. La inestable meteorología retrasó la afluencia de público que disfrutó de la cita, amenizada por las Dj Shakin Piñas, donde vimos a numerosos músicos locales. Como denominador común en las conversaciones, los comentarios sobre el inusual escenario que resultó un gran acierto.

En la primera jornada del festival Javier Mediavilla se mostraba satisfecho: «Si bien hay una semana por delante, el protagonismo ahora lo tiene el cine y el público».