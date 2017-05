Teatro en una suite de hotel

Muchas de las escenas más recordadas del cine internacional se grabaron en una suite de hotel por ello la primera jornada del Avilés Acción Film Festival quiso tomarlas de ejemplo para convertir dos de las suite del Hotel 40 Nudos en escenarios de teatro. Un grupo de actores interpretaron a Julia Roberts y Richard Gere en 'Pretty Woman' o a la niña de 'El Exorcista' ante la mirada de un público muy atento.

PROGRAMA DE HOY 18 horas. Casa Municipal de Cultura. Sección 'Muestra Avilés Acción', no competitiva. Proyección de nueve cortometrajes. De 17 a 20 horas. Plaza de Álvarez Acebal. 'Microcine' con siete cortometrajes. 20.15 horas. Casa Municipal de Cultura. Cine Europeo. Proyección del largometraje 'Frank Zappa with his own words' de Thorsten Shütte.

'Teatrohotel' fue ayer una de las actividades previstas para la primera jornada del festival de cortos y no defraudó a los espectadores, que asistieron a las representaciones en varios pases, que comenzaban cada quince minutos. Los organizadores del festival incluyeron en su programa estos pases como una de las novedades de esta edición en busca de «compartir su osadía» con el público del evento.

Pero las suite de hotel y los personajes de cine no fueron los únicos protagonistas en la primera jornada. La música se convirtió en la segunda pieza angular de la programación del Avilés Acción. El grupo Shakin Piñas, compuesto por Rchl Braü (Reichel), Miss Moöve (Cris) y Fever Girl (Marta), amenizó la hora del vermú en el parque Ferrera. El trío funky escogió para la ocasión una recopilación de música. Las tres trasladaron a los asistentes sus raíces que parten de la música negra y de géneros dispares como el soul, el disco, el hip hop, el R&B o la música latina, entre otros.

De manera casi simultánea y partiendo de la Casa de Cultura, Eleanor Heneghan hizo un pequeño pasacalles con su acordeón. Las calles aledañas disfrutaron de la mañana al ritmo de los temas de la película 'Amelie'. Henegan bajó hasta la plaza de España para después subir de nuevo hacia Galiana y acabar en el parque de Ferrera. De paso, miembros de la organización aprovecharon la ocasión para repartir revistas con el programa del Avilés Acción entre la gente que se encontraron a su paso.

Hoy el festival de corto inicia dos de sus secciones no oficiales. La Casa de Cultura proyectará, desde las 18 horas, nueve cortometrajes dentro de la sección 'Muestra Avilés Acción'. Entre ellos 'Como lágrimas de sal', 'Over the rainbow' o 'Ya note quiero'. Además, se estrenará la pequeña sala de cine instalada en la plaza de Álvarez Acebal donde se proyectarán, hasta el 2 de junio, cortos enfocados al público juvenil. Los pases comenzarán a las 17 horas y finalizarán a las 20 horas y tendrán lugar cada treinta minutos. Hoy se podrá ver, entre otros, 'Cirilo', 'Like you', 'La jaula' o 'The App'.

Por último, a las 20.15 horas la Casa de Cultura proyectará el largometraje 'Frank Zappa with his own words' de Thorsten Schütte, dentro de la sección cine europeo.