Comienza el apuntalamiento del piso quemado en La Luz

Comienzan las obras de apuntalamiento del piso segundo A del número 1 de la calle Juan de la Cosa en el que el pasado 8 de abril se declaró un incendio que obligó a desalojar el inmueble hasta que los bomberos certificaron que la estructura no corría peligro inmediato de derrumbe y que colmó la paciencia del vecindario. Era el segundo en los últimos tres años, sin que hasta la fecha sus peticiones a los Servicios Sociales municipales para que controlasen al propietario, un hombre de 51 años que según los propios vecinos tendría «problemas psiquiátricos», surtiesen efecto.

La más afectada es la vecina del tercero A, Catia Borges, quien no puede utilizar una de las habitaciones de su casa ante el riesgo de derrumbe, según certifica un informe municipal que también recoge que la vivienda en la que se declararon los dos incendios no reúne las condiciones mínimas de habitabilidad, por lo que fue precintada. «Rompió el precinto y entró en la vivienda, aquí hay familias con niños, y lo que esperamos es que no haga daño», manifestó el presidente de la comunidad de propietarios, Antonio Sánchez. El Ayuntamiento solicitó entonces al propietario permiso para actuar y una vez conseguido y cumplidos los trámites reglamentarios se ha hecho cargo de la situación.

El primer paso ha sido retirar la gran cantidad de escombros, enseres inservibles y basura que acumulaba, hasta llenar un contenedor, para acto seguido apuntalarlo y garantizar así la estabilidad del inmueble y la seguridad de los residentes.