Más horas y un marco adecuado Son, en esencia, las demandas que el profesorado de Llingua Asturiana trasladó ayer Fernando Padilla, director general de Planificación Lingüística y Normalización, en el encuentro mantenido en el Centro del Profesorado y Recursos (CPR). El de ayer de Avilés fue el primero de los convocados hasta el próximo día 12 en otras tantas localidades con el fin de recoger de primera mano las impresiones del colectivo y surge tras la sextaferia educativa celebrada hace un mes en la que se incidió en la importancia de la formación continua de los profesorados y en actividades complementarias, entre otros asuntos.

Con 170 profesores de llingua en Primaria, unos noventa en Secundaria y sesenta en la concertada, la llingua experimentó el curso pasado un leve repunte en esta última «gracias a la campaña informativa que realizamos en los centros». Claro que el cambio de ley educativa también tuvo algo que ver. La alternativa a la Llingua, antes de la entrada en vigor de la LOMCE, era Atención Educativa que, en la práctica, no tenía contenido.

Ese escenario ha cambiado y la respuesta en las aulas no se ha hecho esperar porque al final «la Llingua es un furaquín onde cabe to», como resumió Carmen Fernández González, profesora del Instituto de Educación Secundaria Número 5. Se refería a la docente al recorte de horas que ha supuesto la nueva ley educativa, que ha dejado las cuatro horas semanales del Bachillerato en una. «Así salen medies xornaes mezclaes con otres asignaturas», que en su caso son Lengua Castellana y Formación Profesional Básica.

«En cuanto pasas del juego y pones a los nenos a escribir ya no quieren saber nada»

En la misma línea, María José Rubio, del IES de Pravia, expresó su deseo de «ser profesora» porque ahora «damos clase de una asignatura que no existe, en una lengua que no existe», ironizó en referencia a la ausencia de oficialidad. Ese 'ninguneo' de la materia por los planes educativos se traduce en que docentes como ella, que también imparte inglés, tengan que preparar tres programaciones, algo de lo que suelen encargarse los jefes de departamento.

Por no hablar de la escasez de material que, como ella, también detecta la profesora del Nº 5. «No hay ni llibros para estudiar», advierten.

Carmen Prada, profesora de Primaria en Morcín, lamentó la «falta de interés de los nenos», que asisten a clase pensando que van a pasarlo bien y no hacer nada. «En cuanto pasas del juego y los pones a escribir, ya no quieren saber nada», por no hablar de los agrupamientos. «Juntar dos clases de 4º y 5º, por ejemplo, en una clase de hora y media como está pasando en algunos centros en vez de dos es una locura», así acaba pasando que «este año, la mitad de los alumnos acabaron borrándose».