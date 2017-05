Hay Europa tras el 'Brexit'

Catedrática de Derecho Internacional Público en la Universidad Complutense de Madrid, Araceli Mangas lanzó ayer un mensaje claramente europeísta en el Aula de Cultura de LA VOZ DE AVILÉS que patrocina Cafés Toscaf, que cuenta con la colaboración de Paz Andrés en este ciclo. Europeísta y optimista. «Europa no esta enferma, es un enfermo imaginario, no nos mortifiquemos con la crisis de Europa, no la hay. Lo que hay es una evolución constante, y lo que hay que pensar es cómo compatibilizar globalización, integración, democracia, identidad, bienestar y solidaridad. El futuro está en la Unión Europea», manifestó al público asistente a la charla de clausura del ciclo 'Europa'. Su título, 'La Unión Europea, entre el 'Brexit' y los sesenta años de los Tratados de Roma'.

Mangas defendió la globalización, arremetió contra los populismos, abogó por una Europa de integraciones diferenciadas como fórmula para seguir avanzando hacia la integración y calificó la salida del Reino Unido y el ascenso de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos como «una vacuna contra el antieuropeísmo. Van a ser el gran federador. A fin de cuentas el Reino Unido era como un torpedo. Llegó tarde a la integración y ha protagonizado constantes desencuentros, creaba más problemas de los que solventaba».

Su marcha «era previsible porque entró sin ganas y sin ilusión y siempre ha estado poniendo palos en las ruedas, siempre se ha sentido incómodo». Es un daño importante, para ellos, que tienen en Europa un 60% de su comercio con Europa, y para países como España e Irlanda, que mantienen una intensa actividad comercial con el Reino Unido».

El proceso de salida «generará una importante factura que si no pagan ellos tendremos que pagar los veintisiete, y el acuerdo de relación futura llevará siete u ocho años. También habrá que establecer fórmulas para mantener la colaboración judicial y policial, establecer aranceles y cupos, pero no podemos tratar al Reino Unido como si fuera Rusia o China. Es necesario llegara acuerdos de transición».

Decidido hace poco menos de un año mediante un referéndum resuelto por escaso margen, el 'Brexit' generó un profundo shock en el seno de la Unión Europea. «Son años difíciles. Hemos concatenado muchas crisis, tantas que han deslegitimado el proceso europeo. El mayor riesgo era que hubiera un efecto contagio, pero está claro que no se ha producido. El 'Brexit' y la llegada de Trump van a marcar un punto de inflexión que nos van a ayudar mucho a salir de esta situación. Hay que reaccionar. Lo que ha ocurrido es grave, pero tenemos respuesta», arengó. Tras el 'Brexit' «han pasado cosas importantes. La ciudadanía supo reaccionar muy bien porque sabe que la Unión Europea es beneficiosa y hay que aprovechar esa reacción».

Mangas aludió a la globalización como un fenómeno «bueno del que no se puede renegar. La apertura de los mercados es un proceso imparable, pero ha habido trampas. No todos han jugado con las mismas reglas, y eso ha propiciado el populismo en algunos países. La globalización necesita ajustes necesarios y la Unión Europea tiene fuerza suficiente para acometerla».

La ponente señaló a los «importantes errores cometidos a la hora de gestionar la crisis de los refugiados» como otros factores que han alimentado a los populismos. «También ha habido simpleza en cuanto al discurso de más Europa. El sistema de integración no tiene que acabar con los niveles inferiores. Ese falso mensaje de que Europa debe absorber todas las competencias ha engordado a los populismos».

Mangas se refirió al terrorismo y a los «estados fallidos» como una amenaza. En el primer apartado, «o nos ocupamos del entorno o el entorno se ocupa nosotros. Estamos sufriendo una pinza desde el Sur y desde el Este. Vienen a por nosotros. Rusia no es una amenaza. Será un adversario, pero no un enemigo. Tenemos que saber quiénes son, quien cultiva el yihadismo».

En cuanto a los «estados fallidos» citó expresamente a países como Polonia, Chequia o Hungría. «No podemos consentir que tomen el relevo del Reino Unido. Quien quiera quedarse al margen que se quede, pero que no impida avanzar a los demás hacia la integración», por lo que defendió la vía de «integraciones diferenciadas».