'Narrativas' centra la tercera jornada de Avilés Acción

El Avilés Acción Film Festival encara su tercera jornada de la mano de una nueva sección no competitiva. La programación del festival está siendo protagonizada por diferentes estilos y actividades para todo tipo de públicos.

Los espectadores pudieron disfrutar ayer de nueve cortometrajes que se enmarcan en la sección no competitiva 'Muestra Avilés Acción'. Las proyecciones se quedaron fuera de la competición pero su temática y originalidad llevaron a los organizadores a crear una sección para ellas. Además, se estrenó la exhibición de largometrajes con la cinta 'Frank Zappa with his own words', de Thorsten Schütte.

La plaza de Álvarez Acebal inauguró su pequeña sala de cine en la que, a lo largo de toda la semana de 17 a 20 horas, se pasarán varias películas. Las entradas, gratuitas, se pueden adquirir a la puerta de la propia caseta que hace las veces de sala de cine reducida.

Hoy, Avilés Acción vuelve a estrenar, en la Casa de Cultura, sección bajo el nombre de 'Narrativas', que está formada por nueve trabajos entre los que se encuentran 'The First Time I Saw Francis Taylor He was in Slow Motion de Sousa, 'Quemar pajarracas' de Lilith o 'El Susurro (Lenguaje de signos de José Miguel Rodríguez Rodríguez, entre otros.

A continuación, a las 20.15 horas, se proyectará 'Alcaldesa' un documental de Pau Faus que sigue los pasos de Ada Colau, primera edil de Barcelona, durante un año, desde los inicios de la candidatura de Barcelona en Comú hasta el día en que es investida alcaldesa de la capital catalana.