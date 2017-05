El acusado de violar a una mujer defiende que fue una relación sexual consentida

E. H. B., acusado de violar a una mujer en el lavadero de la avenida de Lugo el 27 de julio de 2013, negó ayer haber empleado la fuerza y afirmó que la relación sexual fue consentida. El juicio quedó visto para sentencia tras su celebración a puerta cerrada en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, en Oviedo

El hombre, un senegalés que fue detenido en febrero de 2016 en Benidorm por estos hechos, «cambió sustancialmente la versión» que ofreció en su día a la policía, según explicó a la salida el abogado de la acusación, Carlos Villar Menéndez, al asegurar que no estaba en una sala de fiestas próxima a la zona donde presuntamente habría ocurrido la agresión sexual, sino en un bar de El Carbayedo. Afirmó que había estado paseando una hora con la mujer, que en aquel momento tenía 35 años, y que como no llevaba preservativo había intentado comprar uno y alquilar una habitación en un hostal. Como no tenían ninguna libre, decidieron intimar en el lavadero de esa misma calle.

La denunciante, por su parte, mantuvo que se encontraba corriendo por la avenida de Lugo, tras haber salido de La Carriona, bajar por la avenida de San Agustín y por Las Meanas cuando, a la altura del hotel San Félix, se tropezó con E. H. B. que la agarró fuertemente por un brazo, le tapó la boca y la llevó hasta el lavadero de la acera de enfrente donde habría consumado la violación.

Asegura que habían estado paseando y que luego intentó reservar habitación en un hotel

En la vista oral se escuchó el dictamen de los peritos, para quienes las lesiones que presentaba la mujer eran compatibles con una agresión sexual, así como a los policías nacionales que la asistieron, que confirmaron que su estado de ánimo coincidía con el de una mujer que ha sufrido una violación.

Para la acusación el informe y declaración de los peritos fue tan «concluyente», que renunció al testimonio de los forenses del Instituto Toxicológico.

Víctor Cañal González, abogado de la defensa, preguntó a los peritos-forenses si las heridas que presentaba la denunciante, que al parecer no tenía lesiones en la vagina sino en la parte interior de las piernas, podían ser fruto de una relación consentida. «Podrían, pero no de una normal», habrían respondido, según explicó Cañal a preguntas de la prensa.

El letrado preguntó, también, si la mujer presentaba marcas en los brazos o en la boca, las que habrían quedado si su cliente la hubiera agarrado fuertemente y tapado la boca, como ella declaró. No las había.

Cañal González censuró la investigación policial que, en su opinión, «dejó mucho que desear». «A ella no le pidieron el teléfono cuando denunció los hechos, para ver el registro de llamadas y comprobar si tenía activado el GPS, tampoco fueron al hotel a preguntar si él había ido allí a pedir una habitación», censuró.

La defensa pide su absolución, mientras que la Fiscalía mantuvo su petición de nueve años de cárcel, diez años de alejamiento y 6.300 euros de multa, que la acusación particular eleva a doce de prisión y veinte de alejamiento.