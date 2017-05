«No es contra mí, es contra Avilés y contra Carlos de la Torre», asegura Maniega

Carmen Rodríguez Maniega, la defenestrada presidenta de la junta local del Partido Popular de Avilés, no ocultaba ayer su sorpresa por la creación de la gestora de la que se enteró por LA VOZ DE AVILÉS. «Estamos en un tiempo de congresos locales, no para constituir gestoras», aseguró Maniega. «Evidencia que Cherines no sabe ganar y es un comportamiento que los ciudadanos castigan. Es una actitud muy peligrosa cuando los ciudadanos reclaman democracia», declaró ayer.

Con todo, Maniega rechazó verse afectada directamente por la decisión, más allá de la pérdida de las responsabilidades orgánicas. «Yo ya había dicho que no iba a optar a la presidencia. No es una medida contra mí», afirmó, «la presidenta regional demuestra su incoherencia porque siempre se ha manifestado contra las bicefalias. Si no le gustan, el presidente de la gestora debería ser Carlos Rodríguez de la Torre, que es el portavoz municipal. Al poner a otra persona mantiene la bicefalia actual que no le gusta y demuestra que la gestora no es contra mí, sino contra Carlos de la Torre que ya no es su apuesta por Avilés y están pensando en otra persona».

Maniega también expresó su sorpresa por «las formas, las gestoras son propias de una época con conflictos, con enfrentamientos y no es el caso. Se estaba esperando para celebrar un congreso y nunca pensé en que tendríamos una gestora».

Para Maniega, «creo que la dirección regional teme que no va a ganar el congreso local y van contra Avilés. Intentar imponer los criterios de Oviedo. Los ciudadanos ya expresarán su opinión en las urnas, pero estos comportamientos no suelen ofrecer buenos resultados electorales».