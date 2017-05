El guitarrista californiano Marc Ford actuará en el Centro Niemeyer

La programación musical del Centro Niemeyer no se detiene con la inminente llegada de la temporada estival y vuelve apostar un fin de semana más por los directos en la Sala Club. El invitado de excepción en esta ocasión será el prestigioso guitarrista norteamericano Marc Ford, que actuará ante el público el sábado a partir de las 21 horas. El artista californiano acumula una importante trayectoria a sus espaldas no solo gracias a sus propios trabajos, sino también como productor musical.

Actualmente, Ford se encuentra inmerso en su gira española de presentación de su último trabajo, 'The Vulture', con el que también actuará en ciudades como Madrid o Barcelona. Con este nuevo disco, el guitarrista continúa experimentando dentro del género del blues-rock y aportando su particular visión intimista y cercana con sus composiciones. A Ford le avala una extensa relación de trabajos publicados y conciertos en directo desde 1980, cuando comenzó en las filas de Burning Tree, agrupación que le sirvió de catapulta años después para recalar en The Black Crowes, donde firmó otros tres discos junto a los hermanos Robinson.

En 2002 publicó su primer trabajo en solitario, 'It's About Time', muy bien valorado por la crítica musical por su «sensibilidad y canciones inspiradoras». 'The Volture' es su quinto disco como solista tras 'Weary and Wired', 'The Fuzz Machine' y 'Holy Ghost'. A lo largo de estos quince años, el guitarrista compaginó su faceta como solista con participaciones esporádicas con su anterior banda, además de potenciar su labor como productor musical; Ford ha trabajado con artistas como Ryan Bingham, Pawnshop Kings, Steepwater Band o Chris Lizotte.

Los nuevos temas siguen explorando el género del blues-rock de forma intimista

El sábado en Avilés actuará junto a The Neptune Blues Band, agrupación que le acompaña habitualmente en sus conciertos desde su California natal formado por el vocalista Mike Malone -quien también toca el arpa y el teclado-, el bajista John Bazz y Anthony Arvizu a la percusión. Asimismo, en el directo de la Sala Club tampoco faltará el toque asturiano.

La formación asturiana Winchester se probará como telonera del artista estadounidense, todo un referente para estos músicos que también experimentan dentro del género sureño del blues-rock y del country-rock. Este cuarteto, que lleva sobre los escenarios desde 2010, está compuesto por Nacho Iglesias, el guitarrista Ger Gilsanz, el bajista Kike García y Pablo Pravia a la batería.

Las entradas para el concierto se encuentran a la venta por un precio de quince euros si se adquiere de manera anticipada y por dieciocho en taquilla el día de la actuación. Las localidades se pueden comprar en las recepciones del Centro Niemeyer y La Laboral, así como por las plataformas de Liberbank.