Illas expresa su apoyo al párroco, que anuncia que no se marchará

Más de un centenar de vecinos de Callezuela se concentraron ayer ante la iglesia parroquial para expresar su apoyo incondicional al párroco, Ceferino Fernández. «No me marcharé», manifestó visiblemente emocionando, declaración que fue acogida por los presentes con una gran ovación y gritos de «¡Viva don Ceferino!» El párroco dejó entrever el pasado domingo en su homilía la posibilidad de abandonar la parroquia. Según los feligreses, la petición por parte de varios vecinos de que se desbrozase el cementerio municipal y se instalase una toma de agua y una serie de comentarios publicados en boletines internos del Seminario le generaron desazón.

«El cementerio está en buen estado, lo único es que en primavera la vegetación crece y aún no se ha desbrozado, pero se hará, y lo del agua está en proceso. Quien haya hecho esa denuncia no es de Callezuela, aquí le queremos todos», manifestó Justino González, de la asociación de personas mayores de Illas. Durante la concentración numerosas voces expresaron su apoyo al párroco, declarado hijo adoptivo de Illas y muy querido por feligreses y por los que no lo son. «Atiende a enfermos y mayores, nunca tuvimos un párroco como él ni tendremos otro parecido», decían algunas de ellas. La concentración terminó con todos los presentes entonando el 'Asturias patria querida' por petición expresa de don Ceferino y con nuevos elogios a su labor pastoral y humana.