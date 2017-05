Javier Vidal lidera la nueva directiva de Ciudadanos

Seis meses después de que la anterior dimitiera en bloque a raíz de sus profundas diferencias con la portavoz municipal y a día de hoy única concejala, Carmen Pérez Soberón, Ciudadanos Avilés estrena junta directiva. La encabeza Javier Vidal García, exdelegado en Asturias de la Sociedad General de Autores (SGAE) con amplia trayectoria política. Fue concejal por UCD en el Ayuntamiento de Castrillón, consejero de Sanidad, Asistencia Social y Trabajo y de Industria en el primer gobierno del Principado (1982-83), una coalición a cuatro con el socialista Rafael Fernández como presidente, y más recientemente, entre 2003 y 2007, concejal del PP en el Ayuntamiento de Oviedo

«Siempre estuve en el centro», manifestó ayer en la presentación de la nueva directiva, en la que también se integra Pérez Soberón. La completan José Luis Ferrera como secretario, Antonio Rañón y Adrián Rodríguez, responsables, respectivamente, de logística, ciudadanía y movilidad y de redes sociales y comunicación. Como objetivo, «dar a a conocer el proyecto de Ciudadanos en Avilés, cohesionar el partido y cambiar la imagen de conflicto que tenemos en la ciudad», subrayaron durante la presentación.

Ciudadanos es la quinta fuerza política municipal. En las elecciones de 2015 sumó 3.147 sufragios, el 7,71% de los emitidos, que se tradujeron en dos concejales, Juan Cuesta, la cabeza de lista, y Pérez Soberón. Los problemas comenzaron poco después. Cuesta fue expulsado del partido en marzo de 2016 por llamar «puta vaga» a Pérez Soberón en un grupo de 'whatsapp' y desde entonces se mantiene apartado de la vida política municipal sin renunciar al acta de concejal. Por tanto, la representación de Ciudadanos en la Corporación se reduce a un concejal, Carmen Pérez Soberón.

Vidal cerraba la lista electoral. «Todos los que formamos la candidatura firmamos una carta que decía que si me iba no me llevaría el cargo. Si quiere renunciar al cargo estupendo, pero nosotros no podemos quitárselo», señaló ayer el nuevo coordinador de Ciudadanos Avilés.

El segundo episodio de la crisis de Ciudadanos Avilés se escribía el pasado noviembre, cuando la directiva con su presidenta, Sonia Arbesuk, a la cabeza presentaba su dimisión en respuesta a la «nula implicación con la estructura de Ciudadanos y falta de trabajo» de Pérez Soberón.

La nueva directiva quiere hacer borrón y cuenta nueva. «Partimos de cero. Queremos animar a nuestros afiliados a participar activamente en la vida interna del partido», subrayó Vidal. A día de hoy son unos cuarenta.