«Hay que prepararse, como para una excursión»

Aparte del apoyo farmacológico y las técnicas cognitivo-conductuales, para dejar de fumar «hay que prepararse como se hace para una excursión». Y lo dijo Carmen González Carreño, enfermera de la Unidad de Tabaquismo del Centro de Salud de El Quirinal, que ofreció algunas pautas para llevar a buen término el propósito como «poner fecha para dejarlo y que no esté muy alejada en el tiempo, no más de dos o tres semana desde que se decide» y elaborar una lista de motivos. En todos estos años de trabajo, la enfermera ha comprobado que «las personas encuentran muchos beneficios, pero ninguno les motiva a dar el paso. Solo lo dan cuando uno les toca la emoción como estar harto de fumar o que un nieto no les dé un beso porque huelen mal». Encontrar ese motivo «será tu premio».

Sugirió llevar a cabo un autoregistro de cigarrillos, una herramienta de la que se declaró seguidora incondicional porque ayuda a saber cuándo y por qué se fuma. «El truco está en apuntar justo antes de prender el cigarrillo cuándo lo voy a hacer, por qué, cuánto tiempo ha pasado desde el anterior, qué estoy haciendo, dónde, cuál es mi estado de animo y qué puedo hacer en lugar de encenderlo». Quienes lo hacen se llevan sorpresas como que «se dan cuenta de que fuman cuando están aburridos o esperando» y en ese tipo de situaciones hay que buscar alternativas como moverse, comer fruta o beber agua.