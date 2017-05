«El tabaco multiplica por 2,4 la mortalidad en diabéticos»

La diabetes no es un factor disuasorio en el tabaquismo porque quienes la padecen no suelen ligar los hábitos de vida con los de cuidado y así se ve que las cifras de fumadores entre diabéticos es similar a la de los pacientes que no tienen diabetes. José Antonio Álvarez Díz, endocrinólogo en el Hospital San Agustín, advirtió sobre el peligro de la nicotina, una sustancia sumamente adictiva que «tras una calada llega en siete segundos a las neuronas». El diabético fumador, según han podido observar, es reacio a dejar el hábito porque interpreta que, además de la comida, «se le quita algo más». A este peligro se suma el efecto multiplicador. «Si un diabético ya tiene más riesgo de morir que una persona normal, el tabaco multiplica por 2,4 esta mortalidad».

El tabaco estropea la «cerradura» de la insulina, que la «llave» del cuerpo para regular la glucosa. El tabaco mismo es una causa de diabetes. «Hace falta más tratamiento, más fármaco e insulina para controlar la diabetes», reiteró. Complica las arterias, grandes y pequeñas, y el riñón, entre muchas otras.

Para Álvarez Díz, el tabaco es un factor de riesgo modificable, que es fundamental tratar y prevenir. No fumar prolonga la calidad y expectativa de vida y disminuye los daños renales, en ojos y nervios. «Tanto a nivel social como personal, dejar de fumar es una medida económica», concluyó.