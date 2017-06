HC debe retirar un transformador de El Carbayedo en dos meses

Hidrocantábrico Distribución Eléctrica tiene dos meses de plazo para retirar el centro de transformación que mantiene en los bajos del edificio Carbayedo-2, sito en la esquina de la avenida de Cervantes y la calle Portugal. El Juzgado de Primera Instancia a Instrucción número 1 de Avilés ha dictado auto de ejecución de la sentencia que resuelve que dicha instalación «se encuentra en una situación irregular» y condena a la compañía a desmantelarla, con imposición de costas procesales.

Dictado el pasado octubre, se fundamenta en que «el contrato de cesión de uso ya ha caducado y no presenta ningún contrato ni de renovación, ni de alquiler, ni de propiedad, ni de haber ejercitado las acciones que la ley le otorga», y pone fin al largo conflicto entre la compañía y la comunidad.

Durante el juicio la eléctrica alegaba haber firmado en 1980 un contrato con la promotora del edificio que le permitía la instalación del centro de transformación. La jueza concluye que «han transcurrido con mucho los treinta años invocados por la actora (la comunidad de propietarios) al amparo de lo establecido en el artículo 515 del código civil sin que la demandada, más allá de las alegaciones efectuadas en autos relativas a la titularidad del local, no ha aportado elemento probatorio alguno que permita determinar que su derecho de uso no ha caducado por el transcurso del plazo legal establecido».

A pesar de que la jueza no entra a determinar la propiedad, la comunidad cuenta con la documentación del catastro y registro de la propiedad que acredita su derecho sobre este espacio como elemento común del edificio en cuestión. Vicente Ordóñez, propietario que inició la investigación sobre la legalidad de estas instalaciones eléctricas hace casi siete años, cuando asumió la presidencia de la comunidad, no ocultaba su satisfacción. La sentencia «deja claro que no tiene ni servidumbre ni derecho alguno sobre el bajo del edificio que viene utilizando desde los años ochenta», declaró.

A partir de ahí, mostró su predisposición a iniciar una negociación «seria» para alcanzar un nuevo acuerdo que permita mantener el transformador en su actual ubicación «siempre que compense a la comunidad y después de solucionar las deficiencias que los peritos han detectado en estas instalaciones». Dicho transformador sirve energía a buena parte de El Carbayedo.