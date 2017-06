Los inquilinos de El Nodo a los que la Cofradía quiere rescindir el contrato no dejan la vivienda

Los treinta inquilinos de El Nodo a las que la Cofradía de Pescadores Virgen de Las Mareas pretende rescindirles el contrato de sus alquileres si no aceptan una nueva renta no abandonarán sus viviendas. «Entendemos que no existe justa causa , por lo que si quiere seguir adelante tendrá que interponer una demanda de desahucio», declaró ayer su abogado, Manuel Barba. En este hipotético caso la respuesta de los vecinos «sería emprender la vía judicial». Días atrás, presentaron un escrito ante la dirección en la que expresan su rechazo a la rescisión de los contratos por entender que no se ajusta a derecho.

Todos son socios de la cofradía, en su mayoría pescadores jubilados o viudas. La entidad les notificó lo largo de marzo y abril, mediante burofax, su decisión de resolver el contrato con la posibilidad de que una vez resuelto se negociase una nueva renta por importe muy superior al que actualmente satisfacen, entre veinte, o incluso menos, y sesenta euros. Según su versión, para los primeros que recibieron la comunicación el plazo concluía ayer.

A partir de ahí decidieron formar frente común y contratar un abogado. Se decidieron por Manuel Barba, que ayer puntualizó que las acciones del colectivo al que representa no van contra la cofradía, sino contra su dirección. A su juicio, rescindir los contratos contradice la propia naturaleza de la entidad, «que ha sido creada para velar por los intereses y el bienestar de los pescadores y de sus familias, incluso tras su jubilación y hasta el momento de su fallecimiento».

Según manifestó en la primera reunión que mantuvo con los vecinos, los inquilinos con contratos anteriores a 1995, la mayoría, pueden estar tranquilos. En estos casos la relación contractual «se rige por la Ley de 1964, que establece prórroga forzosa y que la actualización de la renta no es posible salvo que una cláusula pactada por ambas partes establezca tal posibilidad». Los contratos posteriores a la referida fecha «se rigen por la Ley de 1994, y tampoco cabe actualizar la renta salvo que el contrato lo recoja».

La cofradía envió en 2014 cartas de desahucio a una treintena de inquilinos del Nodo, el barrio de pescadores. Esgrimía que su situación económica se había resentido a raíz de la pérdida, en 2009, de la gestión en solitario de la lonja de pescado, ahora en manos de una sociedad mixta en la que participa en un 33%. Finalmente frenó sus intenciones ante la resistencia vecinal y la mediación de la entonces alcaldesa, Pilar Varela.