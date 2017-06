«Mientras funcione el albergue, las cuitas internas de la asociación no me importan»

La Asociación Asturgalaica seguirá gestionando el Albergue de Peregrinos y ya no hay visos de que pueda perder su gestión toda vez que la instalación preste correctamente su servicio. «Mientras funcione el albergue, las cuitas internas de la asociación me importan más bien poco», aseguró ayer el Concejal de Promoción de Ciudad, Manuel Campa, que el pasado mes de abril había urgido a la misma a gestionar con transparencia y eficiencia el albergue so riesgo de perder una concesión pública que, en principio, es indefinida.

El edil parece satisfecho con los cambios que ayer mismo le trasladó la asociación y que pasan por la contratación de una gestoría que trabajará como mínimo hasta septiembre, mes en el que se convocará una asamblea para nombrar a una junta directiva. Cabe recordar que ahora mismo la Asturgalaica está gestionada por una directiva provisional tras la dimisión en febrero de su anterior presidente, Jesús de la Rosa. Además de la gestoría que llevará las cuentas de la asociación, el albergue ha contratado una limpiadora y a dos hospitaleros.

En el seno de una asociación en la que no se cobra cuota a los socios y que estos pasan a adquirir esta condición tras realizar el Camino de Santiago con ella, hay un sector crítico disconforme por la «falta de claridad» de la directiva en funciones y por la lejanía de la asamblea.