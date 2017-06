«Un presidente de Gijón y un portavoz de Salinas. Así respetan a Avilés», dice Carmen Maniega

«La rueda de prensa no puede ser en la sede, nos han cambiado la cerradura, nos vemos en otro lugar». Carmen Rodríguez Maniega realizaba ayer la que puede ser su última rueda de prensa en una cafetería de la calle de La Cámara después de no poder acceder a la sede del Partido Popular en Avilés. «Por lo menos, el martes por la noche pude retirar objetos personales», comentaba en broma.

Maniega calificaba la creación de la gestora como «sorprendente, después de la clara victoria que mi candidatura tuvo en Avilés en el pasado congreso regional. Cherines tiene sus propias ideas que pasan por no aceptar lo que diga la mayoría y crea una gestora para lograr su objetivo».

La expresidenta del PP avilesino recordaba que Mercedes Fernández incumple su crítica hacia la bicefalia con una decisión que demuestra «su desconfianza en Carlos Rodríguez de la Torre». Para Carmen Maniega, la medida del comité ejecutivo regional «es una burla para Avilés. Así valoran la tercera ciudad de Asturias que, con 84.000 habitantes y unos 180 militantes activos no encuentran a nadie válido. Un presidente de Gijón y un portavoz de Salinas que trabaja en Oviedo. Es el respeto que les merece la ciudad».

«Después de cinco derrotas, Cherines ya sabe lo que es perder, pero no sabe ganar»

«No es una gestora legítima, no existen motivos para crearla»

Maniega rechazó la legitimidad de la gestora «porque no existen razones para ella. He presidido todas las juntas locales y en los últimos meses el que no asistió fue el portavoz del grupo municipal. Yo he pisado más la sede local que Cherines la de Oviedo. He atendido mis obligaciones, con un trabajo coordinado con los concejales del grupo y representando al PP en actividades en Avilés».

También recriminó a Mercedes Fernández que fomentase «crisis internas y fricciones entre afiliados. Debería trabajar por Asturias en vez de ceder el espacio político a Foro con su actitud».

Carmen Maniega vincula la defenestración a su candidatura en el pasado congreso regional. «Es una vendetta. Después de cinco derrotas electorales, tres en Gijón y dos en Asturias, Fernández ya sabe lo que es perder, pero con esto demuestra que no sabe ganar. Yo me presenté para lograr una organización regional más democrática y estas decisiones demuestra que no lo es», declaró ayer la expresidenta del PP avilesino.

Desde que se conoció la creación de la gestora, Maniega ha recibido numerosas muestras de afecto. «Seguiré afiliada al PP. Afortunadamente, es mucho más que Cherines o Pedro de Rueda. Hemos tenido que aguantar muchos feos. El sábado organizaron un acto de portavoces en Avilés y ni nos convocaron», concluyó.