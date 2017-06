El talento recoge sus diplomas

Las veinticinco participantes en el programa de inserción laboral Enfoca Talento pusieron fin ayer a cinco meses de clases y talleres con la clausura oficial en el Centro de Servicios Universitarios de la calle de La Ferrería, donde las asistentes recibieron sus respectivos diplomas y disfrutaron por última vez de una charla motivadora. Para esta ocasión tan especial la invitada de excepción fue la escritora y periodista asturiana Ángeles Caso, que compartió con las mujeres asistentes su amplia experiencia en el mercado laboral.

«Las personas con cierta repercusión mediática transmitimos una imagen de 'éxito' que en muchas ocasiones no se corresponde con la realidad», ejemplificó la autora para hablar de las dificultades que se presentan a la hora de encontrar un empleo. No obstante, animó a las presentes al recordar que «aunque ahora estáis en una situación complicada, habéis trabajado durante toda vuestra vida y especialmente en estos últimos meses para desarrollar vuestras habilidades».

En el discurso de Caso no faltó la perspectiva feminista, ya que ella misma sufrió en el pasado los obstáculos añadidos por ser mujer. «A pesar de que hemos logrado avanzar algo, aún hay un profundo sexismo en el 'mundillo' literario», aseguró a la par que comentó algunos de los prejuicios a los que fue sometida. «Por el hecho de ser mujer y haber trabajado en televisión, mucha gente comentaba que simplemente era una 'famosita' más que ahora le daba por escribir un 'librito', fue difícil desmarcarse de ello», recordaba.

Por este motivo, recomendó a las participantes de Enfoca Talento que aún no han logrado el objetivo final de encontrar empleo no desanimarse ante las dificultades y, sobre todo, no renunciar a su pasión. «Yo tuve mucha suerte porque siempre encontré mucho apoyo por parte de mi padre, quien me repetía una y otra vez que tenía que respetar mi vocación a pesar de que por ciertas circunstancias no pudiese dedicarme a ello en el futuro», comentó. Aunque la escritora ganadora del Premio Planeta quiso transmitir un mensaje positivo de la importancia del trabajo y sacrificio, no negó la más que probable llegada en cierto punto de «momentos de bajón a los que hay que sobreponerse».

Una experiencia óptima

En el acto celebrado ayer hubo varias ausencias, si bien por motivos más que justificados y festejados; la mayor parte de las once participantes de Enfoca Talento que gracias al programa han entrado en el mercado laboral no pudieron acudir por coincidencia de horarios con su trabajo. No es una cifra nada discreta si se tiene en cuenta que eran un total de veinticinco mujeres y que, tal y como explica la coordinadora Consuelo Hernández, «desde el principio nos marcamos un plazo de seis meses desde la finalización de las clases para que todas logren encontrar un empleo».

De estos once perfiles profesionales destaca la variedad en cuanto a la formación -psicólogas, ingenieras, artesanas, animadoras infantiles, etc.- y la presencia tanto de trabajadoras autoempleadas como por cuenta ajena. No obstante, todo parece apuntar que alguna participante más de Enfoca Talento engrosará esta lista en los próximos meses.