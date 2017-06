Cambiar el chip por Dios

La Catedral de Oviedo acogerá el próximo domingo, cuatro de junio, un acto muy especial para el joven avilesino Ángel María Vilaboa Pérez, de 27 años de edad. A partir de los cinco de la tarde, recibirá el diaconado en una ceremonia presidida por el arzobispo Jesús Sanz en la que se ordenarán dos nuevos sacerdotes y otros tres diáconos. Será el punto y seguido a su formación de cara a recibir el próximo año la ordenación sacerdotal.

Atrás quedarán seis años de preparación en el Seminario Metropolitano al que ingresó poco después de concluir sus estudios como Ingeniero Técnico Informático. Todo un cambio de chip que se venía programando lentamente, ya desde su infancia en una familia profundamente cristiana.

«Siempre he vivido intensamente la Fe. Crecí en una familia cristiana e incorporé la Fe a mi vida, a mi estudio. El ejemplo de sacerdotes de Sabugo, mi parroquia, como don Rodrigo o don Ángel Fernández Llano me animaron a dar el paso vocacional», explica al recordar un proceso en el que también influyeron las nuevas realidades sociales y la falta de sacerdotes. «Vivimos una sociedad secularizada, en la que menos personas se plantean la posibilidad de una vocación religiosa. Al apartarse de la Iglesia, no se plantean que ésta sea una posible vía para su crecimiento personal», reflexiona.

A partir del domingo se incorporará como diácono a la recta final de su formación sacerdotal, quedando atrás seis años «buenos en el Seminario. Ha sido un tiempo de tranquilidad y oración, para profundizar en el discernimiento de la vocación».

Su vida durante este tiempo ha sido «tan rutinaria como la de un estudiante. Por la mañana teníamos un momento de oración personal y posteriormente íbamos a clase. Las tardes eran para el tiempo de estudio y teníamos misa. Los fines de semana los aprovechábamos para conocer las diferentes realidades pastorales de la Asturias. También hacíamos actividades sociales participando como voluntarios en Cáritas, en la Cocina Económica, en el Asilo», recuerda Vilaboa.

Los periodos de vacaciones se aprovechaban para participar en convivencias, campamentos y también estar con la familia. «Este tiempo lo he vivido con mucha gratitud hacia Dios por todo lo ha hecho en mí durante estos seis años. Al principio, algo que veías como muy lejano, ahora lo tienes más cercano, más íntimo», comenta.

No extraña que lo resuma con un «fueron unos años buenos». Y también que confiese que vive la celebración del domingo «un poco asustado y sobrecogido», aunque confiando plenamente en el Señor.

«Piedad sacerdotal»

Desde el próximo domingo, como diácono podrá bautizar y casar, pero lo más importante para él es que iniciará el último año en su camino para recibir la ordenación sacerdotal, junto con los otros tres diáconos que se ordenarán el próximo domingo. Junto con otro futuro sacerdote de la diócesis, reciben el diaconado un miembro del Lumen Dei y del Camino Neocatecumenal.

«El año que falta me permitirá profundizar en la piedad sacerdotal, pero aún no sé a dónde iré», comenta Ángel María Vilaboa que afronta sin temor los retos que presenta una sociedad secularizada y con menos vocaciones que en otras épocas.

«Quizá hay menos vocaciones para el sacerdocio y religiosas porque los jóvenes apartan la vida sacerdotal y religiosa de su elección de vida», apunta.