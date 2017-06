Catas con firmas de lujo

«Nuestro principal objetivo ha sido desde el principio que primase la calidad antes que la variedad», recordaba ayer David Fernández Prada, organizador y promotor del Famous Wine Festival, cita que celebrará su octava edición por las enotecas de la comarca entre los próximos 8 y 18 de junio. El aclamado evento regresa una vez más para proponer a los paladares más exquisitos catas de vinos exclusivos que no se podrían encontrar con facilidad en la oferta habitual de los establecimientos.

No faltarán colecciones habituales como la de los futbolistas Andrés Iniesta, Leo Messi y Julio Salinas, los diseñadores Francis Montesinos, Amaya Arzuaga y Roberto Cavalli o los directores Emilio Aragón y Francis Ford Coppola. Todos nombres muy reconocidos que se adentraron en este negocio, aunque no siempre con la suerte deseada. «Hemos traído vinos de personas muy conocidas que no han gustado a la gente y que por eso se han caído al año siguiente», aseguraba Fernández.

Y es que el público de Avilés y Comarca tiene ya sus dotes como sumiller más que desarrolladas tras todas estas ediciones. «Estamos muy contentos por la continuidad de esta cita, que además consigue atraer a un gran número de personas de otras provincias», resaltaba ayer el presidente de la Mancomunidad de Turismo, Manuel Campa. En los últimos meses, la inversión en la promoción del Famous Wine Festival ha ascendido a los 100.000 euros, incluida la presencia en ferias de Galicia, Castilla y León y País Vasco.

«Esperamos una alta participación tanto de avilesinos como de personas de estas comunidades», confesaba Fernández. El Famous Wine Festival cogerá así el testigo de la Feria del queso y el vino, que se celebró entre el 19 y el 21 de mayo en el pabellón de La Magdalena. «Este año ha coincidido así, pero para próximas ediciones estará más espaciado», comentó el organizador.

No obstante, este evento tiene otro rasgo distintivo: no se quedará solo en Avilés, sino que llegará también a Salinas y Piedras Blancas. La alcaldesa de Castrillón, Yasmina Triguero, expresó ayer la voluntad de que la feria se consolide en el concejo en un futuro.

Nuevos premios

Como ya viene siendo habitual, las personas que completen una ruta de al menos cinco vinos en cinco vinotecas distintas entrarán en el sorteo de una noche de hotel con vista a la bodega Acontia, un aliciente más para estimular la actividad en los dieciocho locales participantes. Además y como novedad, el establecimiento mejor decorado para la ocasión recibirá un premio de trescientos euros.