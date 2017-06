La guitarra de Marc Ford se adueña del club del Niemeyer

El estadounidense Marc Ford, considerado uno de los guitarristas más sobresalientes de todo el mundo, presentará mañana, a las 21 horas, en la Sala Club del Centro Niemeyer, su último disco 'The Vulture', con la formación asturiana Winchester como telonera.

Ford está de gira por España con The Neptune Blues Band, una formación versátil que está compuesta por Mike Malone (voz, arpa y teclado), John Bazz (bajo) y Anthony Arvizu (percusión).

'The Vulture' es el último trabajo de Ford y en él refleja, según reseña la organización, sus mayores fortalezas como músico, como son las letras memorables, ritmo sugerente y alma de blues-rock.

Marc Ford comenzó su carrera musical en Los Ángeles en 1980 con su propio grupo, Burning Tree. En 1991 se unió a la mítica formación Black Crowes y con ellos grabó tres discos y participó en giras con las que recorrió el mundo. En 2002 editó su primer disco en solitario, 'It's about time', que fue seguido en los sucesivos años por tres más: 'Weary and Wired' en 2007, 'The Fuzz Machine' en 2010 y Holy Ghost, en 2014. Además de músico, Marc Ford también es productor musical. Entre los artistas con los que ha trabajado se encuentran Ryan Bingham, Pawnshop Kings, Steepwater Band o Chris Lizotte.

Winchester, una formación asturiana de blues-rock, ejercerá de telonera del guitarrista californiano. Es un cuarteto de rock nacido en 2010 y compuesto por Ger Gilsanz (guitarra y voz), Kike García (bajo y voz), Pablo Pravia (batería y voz) y Nacho Iglesias. Con el paso del tiempo han evolucionado hacia unos sonidos más sureños en los que predomina el 'country rock' o el 'blues rock'.

Las entradas para este concierto cuestan quince euros en venta anticipada y dieciocho, en taquillas. Se pueden adquirir en las recepciones del Centro Niemeyer y de Laboral Ciudad de la Cultura, en Gijón, a través del teléfono 902 106 601 y de www.liberbank.es.

Tras este concierto, la música volverá al Centro Niemeyer en la cúpula. Será el domingo 11, a las 13 horas, con Laura Fernández Alcalde, que ofrecerá un concierto alrededor de la figura del músico Claudio Monteverdi (1567-1643), en el 450 aniversario de su nacimiento. Será un recital para una sola voz acompañada por clave, en el que se refleja la teatralidad de la música y la importancia del texto por sí mismo.