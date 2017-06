Otro susto con fuego en La Luz

Otra madrugada de sobresalto para los habitantes del barrio de La Luz. Ayer, un par de horas después de la medianoche, se encontraron con el incendio de un vehículo en la calle Sebastián Elcano. Un Peugeot 205 con matrícula de Oviedo ardía estacionado en la vía, lo que obligó al desplazamiento de dotaciones de Bomberos de Asturias para sofocarlo, así como de la Policía Local de Avilés y de la Policía Nacional, que se ha encargado de la investigación. Unas pesquisas de las que han trascendido que sobre el vehículo carbonizado no pesaba ninguna denuncia de robo.

La sucesión de acontecimientos en el barrio genera un constante malestar entre los vecinos. El de ayer en la calle Sebastián Elcano ha sido el último. En plena madrugada (el aviso a la Policía llegó alrededor de las 2.10 horas) el humo y varias detonaciones, por efecto del fuego en el vehículo mientras se quemaba, dieron la voz de alarma, y los inquilinos de los edificios se asomaron a las ventanas , desde las que tomaron grabaciones que circulan por las redes sociales. Ya al mediodía, el revuelo generado alrededor del incendio era generalizado, y los curiosos se acercaban a observarlo.

Un grupo de vecinos conversaba sobre el suceso, en la plazoleta de al lado. «El coche no es de aquí», aseguraban, mientras agradecían que no se hubiese propagado a los coches contiguos y solo quedase afectado el que sufrió el fuego. Así como que no se hubiesen producido explosiones fuertes que provocasen daños en los edificios de la calle, que lleva varios días sin alumbrado público, según denuncian los vecinos.

«Por lo que se dice, llegaron dos chavales en el coche, lo abandonaron con las puertas abiertas y le prendieron fuego», explicaba una vecina, que prefería ocultar su identidad. Otro mostraba su hastío: «Parece que nos tienen abandonados, cada vez se ven menos patrullas de policía por el barrio».

Los sucesos socavan la tranquilidad de la comunidad vecinal. Así, anteayer, en la calle Núñez de Balboa ardía una cocina. El martes, era detenido un menor de 14 años, e identificado otro niño de 10, como autores de una serie de robos de vehículos. En Juan de la Cosa comenzaban este lunes por fin las obras para apuntalar el piso que se incendió por segunda vez el pasado mes de abril...