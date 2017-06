Artes y Oficios reconoce la excelencia

La Escuela de Artes y Oficios de Avilés celebró ayer la tradicional fiesta de fin de curso para completar su 138 aniversario de apertura y disfrutar de una muestra del trabajo que los alumnos han desarrollado durante todos estos meses, que se expone desde hace unos días en el centro. La jornada tuvo un especial significado para las dos premiadas con los galardones a la excelencia que cada año otorga la dirección.

Eva Barona Pavón, alumna de pintura de Favila, y María Ángeles García Pastor, del curso de encaje de blonda impartido por Covadonga Álvarez, recogieron los premios a las artes y a los oficios respectivamente, un reconocimiento que, pese al laborioso trabajo desarrollado durante el curso, ninguna de las dos se esperaba.

«Justo estaba entrando por la puerta de casa tras un viaje a Galicia cuando me llamaron para comunicármelo», comentaba aún sorprendida García Pastor, que desde hace tres años cursa las enseñanzas en Artes y Oficios. Durante todo este curso ha estado trabajando en una mantilla muy especial que le ha costado mucho más tiempo del que a priori pueda parecer. «Además de las cuatro horas semanales de clases, le he dedicado muchas otras en casa», explicaba. «De otra forma no hubiese estado acabado ni en dos años», corroboraba su profesora.

El resultado de todo este esfuerzo lo disfrutará la Virgen de la Ermita de La Luz a petición expresa de su artífice. «Tenía ganas de hacer esto para la patrona de Avilés y don Vicente (Pañeda) ya ha visto la mantilla y está encantado», se enorgullecía García. Muchas menos horas fueron necesarias para que las gallinas acrílicas plasmadas en el cuadro ganador de Eva Barona viesen la luz. «Lo nuestro es más un trabajo de fondo, tienes que hacer 15.000 obras antes para coger soltura», apuntaba ayer la galardonada.

Este reconocimiento es, sobre todo, la recompensa a la perseverancia, ya que la artista compagina sus dos horas diarias en la escuela con las que está en su propio taller compartido, su trabajo y el cuidado de sus dos niñas pequeñas. «La pintura es mi pasión y además es un lujo trabajar con Favila», sentenció.