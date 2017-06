El primer bonito se paga a 134,2 euros el kilo, 66 menos que en 2016

No hubo récord en la subasta que ayer abrió en la rula de Avilés la costera del bonito. Los 167 kilos que contenía la primera tina se pagaron a 134,2 euros, muy lejos de los exorbitantes 200,8 que alcanzó el año pasado pero por encima del precio de hace dos, 120 euros. De hecho, es el segundo más elevado de la historia. También hubo menos cantidad, 1.111 kilos de bonito y 618 de bonita frente a los 3.900 kilos y 622 de 2016, y cambio de comprador. Esta vez no fue Alimerka sino Masymas quien se llevó el primer bonito de la temporada. No lo pondrá a la venta.

«Vamos a donarlo a una organización benéfica», manifestó a pie de cancha Santiago Pulgar, director comercial de la referida cadena de supermercados asturiana, que por la tarde lo entregaría a la Cocina Económica de Oviedo

La subasta no cubrió las expectativas de Juan Carlos García e Íñigo Oronoz, patrones del 'María Digna Dos' y del 'Gaztelugatxeko Doniene', los dos barcos que abrieron la temporada. Con base en Bermeo, realizaron las capturas al curricán (cacea) en aguas atlánticas internacionales, a unas cien millas al norte del archipiélago de las Azores (Portugal), y las presentaron en común.

La cadena asturiana de supermercados lo donó por la tarde a la Cocina Económica de Oviedo

El segundo y último lote de grande cayó hasta los 11,35 euros y se lo adjudicó Carrefour

Estaban decepcionados. «No cubrimos gastos. Para nosotros ir a por el primer bonito del año es una aventura, pero a este precio se acabó. No podemos ir a la mar y traer pérdidas», manifestaron al unísono.

Una vez adjudicado el primer lote el precio cayó en picado. El segundo, dos tinas también de bonito del norte grande, el de mejor calidad, se vendió a 11,35 euros el kilo y fue adquirido por Carrefour, que también se hizo con los dos siguientes, ya de tamaño mediano (recortado), al precio de 7,77 euros.

La subasta se completó con dos nuevos lotes de bonito mediano comprados a 7,31 euros por Japofish, cinco de pequeño (mono) a un precio que osciló entre 4,37 y 3,56 euros y con los 618 kilos de bonita, a un precio medio de 3,74 euros. El del bonito del norte se situó en 26,5 euros el kilo.

El 'Gaztelugatxeko Doniene y el 'María Digna Dos' estuvieron diecisiete días en la mar y según manifestaron sus patrones dar con el bonito no fue tarea sencilla. «El pescado estaba disperso, muy poco en mucho terreno y muy mezclado, el grande con el pequeño. Otros años había un día concreto que los encontrabas pero esta vez no ha sido así», situación que atribuyeron a «un cambio brusco de temperatura».

Vuelta a faenar

Ambos barcos se preparan para zarpar de nuevo rumbo al Atlántico. «La costera es como una contrarreloj, cuatro meses en los que pescas, descargas y vuelves a salir, y nunca sabes cómo va a ir. Es como un partido, hay que seguir hasta el final. Lo que esperamos es que el Gobierno de España no vuelva a regalar 1.700 toneladas a los pelágicos franceses -grandes barcos de arrastre, de hasta 600 toneladas - o que cuatro días después de salir te diga que la costera se ha terminado y te tengas que dar media vuelta y comerte los víveres», señalaron en alusión al repentino, inesperado y tempranero cierre decretado el año pasado. El 5 de octubre, cuando el anterior en noviembre aún se subastaron 23.488 kilos en la lonja de Avilés

García y Oronoz defendieron la pesca artesanal y arremetieron contra los pelágicos. «Son los barcos más destructivos que hay. Aún no han comenzado, pero no tardarán, y harán como siempre, buscarnos a nosotros y llevarse todo el pescado. España tiene la flota más artesanal del mundo, no hay arte más selectivo que el curricán. El bonito no va a desaparecer pero como algo no cambie nosotros sí. La mar está infestada de pelágicos».

Una vez en marcha la costera, la segunda subasta no se hará esperar. Varios barcos asturianos, gallegos, cántabros y vascos ya han partido rumbo al área de las Azores, archipiélago portugués situado a 975 millas (1.567 kilómetros) al Oeste de Lisboa donde a estas alturas del año se encuentra el bonito, y posiblemente llegarán a puerto a finales de la próxima semana.

Siguiendo su ciclo vital, el bonito ira acercándose al Cantábrico hasta situarse en agosto en el área del golfo de Vizcaya, si bien en los últimos años se ha constatado que parte de los grandes bancos han alterado su ciclo y en lugar de adentrarse en el Cantábrico continúan por el océano más hacia el Norte.

La costera de bonito del año pasado fue la peor de los últimos tiempos, 745.571 kilos subastados en Avilés, el 52,4% del total de Asturias, que proporcionaron unos ingresos por primera venta de 3.260.093 euros, lo que supone el 10% de la facturación anual.

Es, por tanto, la segunda especie con mayor peso específico en la cuenta de resultados por detrás de la merluza, 3.745.396 de kilos y 14.382.715 euros en 2016, el 45%.