La Asociación de Polígonos unificará la gestión de las 175 empresas de la margen izquierda

La Asociación de Polígonos Industriales de Asturias (APIA) y el Ayuntamiento ultiman un proyecto cuyo fin es constituir una sociedad público-privada que se haría cargo de gestionar los polígonos y áreas industriales de la margen izquierda de la ría. El modelo sería similar al que ya rige en el Parque Empresarial Principado de Asturias (PEPA), una entidad de conservación en la que participen los empresarios y la administración local.

El primer paso consiste en «crear una mesa municipal de polígonos ya en fase de constitución en la que participasen las asociaciones de empresarios que ya tienen algunos de ellos, el Ayuntamiento y nosotros y redactar un convenio. Esperamos presentarlo a lo largo del presente mes», manifestó Marisa Negrete, presidenta de APIA.

El paisaje industrial de la margen izquierda está formado por «un conglomerado de polígonos, zonas industriales que no están configurados como tales y asociaciones de empresarios constituidas voluntariamente a las que no es obligatorio pertenecer». La consecuencia es que «solo una parte de los propietarios asumen el mantenimiento y las inversiones o no tienen capacidad para afrontarla». Para cubrir este vacío, que también se da en otras muchas partes del Principado, «hemos conseguido incluir en la Ley del Suelo de Asturias la posibilidad de que si el 51% está de acuerdo esas sociedades se pueden poner en marcha desde los ayuntamientos», explicó la presidenta de la Asociación de Polígonos Industriales de Asturias.

La zona industrial de la margen izquierda de la ría cuenta con una asociación de empresarios, Amira, constituida en septiembre de 2010 a partir de una serie de empresas que con anterioridad ya realizaban acciones conjuntas con el apoyo de la Cámara de Comercio. Con el objetivo de agrupar el mayor número de empresas posible, se optó por crear una única organización que abarcase las distintas subzonas que conforman ese asentamiento industrial en la margen izquierda, que comprende los polígonos de Las Arobias y Ría de Avilés, San Juan de Nieva y las zonas de la avenidas de Lugo y de Conde de Guadalhorce.

Amira se constituye con el objetivo principal de representar a los empresarios de la margen izquierda de la ría y defender sus intereses con el fin de procurar un buen funcionamiento del área industrial, el acceso y el uso de los servicios y equipamientos comunes y realizar actividades de interés común a las empresas.

Los objetivos fundamentales se disponen en torno a tres ejes: la representatividad del colectivo, fomentar el asociacionismo y la cooperación interna, y obtener mejoras y servicios para el conjunto. La junta directiva está presidida por Francisco Nogueira, con Ángel Arrojo y Ángel Garnelo como vicepresidente y secretario.

La zona que APIA pretende agrupar es amplia y variada, ya que suma áreas y polígonos industriales que albergan, según los datos facilitados por la referida asociación, a 175 propietarios y empresarios de muy variada naturaleza, desde talleres mecánicos hasta fabricación de estructuras metálicas, ocio, hostelería o construcción. Por sectores, hay 36 talleres, veinticinco comercios, veinticuatro empresas de servicios, dieciséis empresas de metalurgia y diecisiete de alimentación, entre otras.

Una de sus primeras acciones que realizó la asociación fue crear una imagen corporativa, un plano guía del área industrial y una página web con el fin de identificar a la asociación y de convertirse en un nexo de unión. A lo largo de sus primeros años ha mantenido relaciones con distintas administraciones y entidades, como el Ayuntamiento, la Autoridad Portuaria o la Cámara de Comercio y promovido la coordinación con otros polígonos, como el PEPA y el de Maqua, en la margen derecha de la ría, ya en el término municipal de Gozón.

Con el fin de resolver tanto los problemas de infraestructuras y urbanismo como los que surgen en el día a día la asociación ha realizado numerosas gestiones, entre ellas solicitar la reparación de la avenida de la Industria, mejoras en el mantenimiento, mejoras medioambientales y campañas informativas y de fomento del asociacionismo.

Con todo, Amira no tiene ninguna competencia o responsabilidad relacionada con el mantenimiento, conservación o prestación de servicios en el área industrial, por lo que hasta el momento únicamente posee carácter de interlocución y de representación.

Desde 2013

El Parque Empresarial Principado de Asturias es de titularidad pública y se ha ido desarrollando mediante la conversión de antiguas instalaciones industriales del Estado, por lo que la promoción y desarrollo queda en manos de la Sociedad Estatal de Promociones Industriales, la SEPI, dependiente del Ministerio de Hacienda y Promoción Pública. Según APIA, en él se asientan 79 empresas. Casi la mitad, en concreto 35, son talleres o metalúrgicas, y está gestionado por una asociación de empresarios constituida en noviembre de 2003.

Uno de sus objetivos más importantes fue negociar una entidad de conservación del polígono que estableciese los acuerdos necesarios para la distribución entre el Ayuntamiento y la entidad de los servicios básicos del polígono, el mismo objeto que persigue la sociedad público privada que se pretende configurar en la margen izquierda de la ría.

La entidad de conservación se aprobó por resolución de alcaldía y siete años después, en 2013, se decidió disolver la asociación de empresarios que hasta entonces gestionaba el polígono al considerar que la referida entidad urbanística de conservación atendía la mayoría de las necesidades del polígono y con el fin de evitar duplicidades.

Además de la conservación y el mantenimiento de las obras de urbanización, dotaciones e instalaciones de los servicios urbanísticos públicos, también sufraga los gastos correspondientes a los consumos derivados de la utilización de servicios urbanísticos públicos, como el riego de jardines o la limpieza, regula la vida comunitaria, defiende los intereses colectivos de los miembros de la entidad, vela por el cumplimiento de la normativa en cuanto al depósito y recogida de basuras y ha contratado un servicio de vigilancia privada durante las noches y los fines de semana que se plantea complementar con la instalación de cámaras de videovigilancia.

La entidad está presidida por Manuel González Vila, con José Manuel Pedrosa como secretario, seis vocales y un representante municipal, Luis Ramón Fernández Huerga, el concejal de Urbanismo.