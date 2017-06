El Festival de Cortos se despide coronando a sus ganadores

No solo los ganadores en las distintas categorías del Festival de Cortos Avilés Acción disfrutaron ayer de la entrega de premios; los finalistas y demás invitados también pasaron un entretenido rato en el Teatro Palacio Valdés protagonizado por el humor, las actuaciones artísticas y las sorpresas. El actor gijonés Félix Corcuera fue el encargado de dirigir una gala en la que tampoco faltó la tensión en el ambiente hasta que el jurado dio a conocer su decisión final.

El grupo, conformado por cinco mujeres relacionadas con el mundo de la producción audiovisual, expresó «la gran dificultad» que había supuesto decantarse por una u otra opción visto el «altísimo nivel» de todos los trabajos que entraron en concurso. Las dos categorías más preciadas, la de mejor corto en la Sección Oficial y en la de Asturias, recayeron sobre 'El vestido' de Javier Marcos y 'Tiempos muertos' de David P. Sañudo, respectivamente.

No obstante, la producción más premiada fue 'As vacas de Wisconsin', de Sara Traba, que logró los galardones de mejor actriz (Pilar Pereira) y mejor guión. Además, el intérprete Nico Roig logró el premio al mejor actor por su papel en 'L'Home Llop' y Lucas Castán se alzó con la mejor dirección por 'Los hombres de verdad no lloran'.

A parte de estos reconocimientos entregados por los profesionales, el público que durante esta semana asistió a las proyecciones también decidió premiar a 'Un minutito' de Javier Macipe y 'Ad-Vientu', de Roberto F. Canuto y Xiaoxi Xu, como mejores cortos en las categorías Oficial y Asturias.

Tampoco se quedaron sin recompensa los trabajos de Yoel Iglesias, alumno del Instituto de La Magdalena doblemente premiado por el público y en la red por su trabajo 'Wide Awake', y Guillermo Amorín, estudiante en el Carreño Miranda que logró el reconocimiento del jurado profesional por su cortometraje 'Percepciones'.

Las actuaciones musicales de Armando Orbón, sobrino de Julián Orbón, y de los profesores del Conservatorio Carlos Galán e Iván Cuervo acompañados por la bailarina Mónica Nuñez pusieron el toque artístico a una gala que reconoció el trabajo de su director, Javier Mediavilla, que fue sorprendido por sus compañeros. La fiesta continuó de noche en el Hotel 40 Nudos.