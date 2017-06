«Noches como la que vivimos en Avilés son las que no se olvidan»

Muchos avilesinos recordarán la noche del 23 de agosto de 2014, cuando Manel Fuentes y su Spring's Team arrasaron en la clausura del festival La Mar de Ruido con un macroconcierto tributo a Bruce Springsteen que se alargó hasta el amanecer con traslado incluido al Santacecilia. Tres años después, el conjunto de músicos vuelve a una ciudad que ellos mismos prometen no olvidar para participar en el décimo aniversario de 'Arte Sonoro' con una actuación este sábado día 10 en el Teatro Palacio Valdés

¿Qué recuerdo guarda de su última actuación en Avilés? Aquí la gente no olvida el macroconcierto que ofreció junto a su banda.

Fue realmente espectacular, la verdad es que es imposible que nos olvidemos de aquella noche. Además de las tres horas de actuación que normalmente solemos hacer, después nos movimos a otra localización para tocar otras dos más. De allí nos fuimos directamente al aeropuerto sin dormir ni pasar por el hotel, una locura. Es de las noches míticas de la banda de la que todos guardamos un buen recuerdo. De hecho, desde entonces hay un grito personal que solemos hacer sobre Avilés justo antes de empezar cualquier concierto en el lugar en el que estemos.

Eso es todo un honor para la ciudad.

Bueno, es que realmente lo que pasó esa noche es difícil de lograr. Algún colega de profesión que nos vio encima del escenario se acercó después de la actuación para felicitarnos y decirnos que le había encantado la energía que le habíamos puesto. Solo tenemos buenos recuerdos de Avilés y por eso estamos deseosos de volver y ponerlo todo 'patas arriba'.

Las expectativas están altas. ¿Qué han preparado para esta vez?

Siempre vamos a darlo todo, eso es intrínseco a la propia filosofía del grupo. En nuestro corazón siempre está la idea de tocar como si fuese la última noche.

¿No cree que se aburrirán alguna vez del personaje de Bruce Springsteen?

¡Qué va! Lo mejor es que siempre es una fiesta compartida con el público y la energía que se respira en el ambiente es muy verdadera. Yo creo que una vez que has vivido eso se queda en ti para siempre y por eso no nos planteamos parar.

Aunque no se cansen de 'The Boss', ¿nunca han pensado en probar otras imitaciones?

Habría que verlo, pero yo creo que llegados al punto esa sería una idea que nacería más desde la cabeza que desde el corazón. A nosotros lo que nos sale es hacer esto, forma parte de nuestro mundo más íntimo. Además Bruce es un artista que marcó nuestra adolescencia y juventud, sus canciones siempre fueron más que canciones y por eso es lo que queremos rescatar y compartir con el público. Precisamente que el tributo sea desde el corazón y no desde la cabeza le da mucho más valor.

Usted es uno de los mejores imitadores de España. ¿Qué cree que es lo más importante a la hora de meterse en la piel de otra persona para no caer en la burla?

Hay que hacerlo desde un total respeto y rigor hacia el artista y su trabajo, como es nuestro caso. Nosotros ensayamos todas las semanas y preparamos un repertorio muy amplio para poder responder a la audiencia en el caso de que nos pidan una determinada canción. Además, tenemos estudiado hasta el más mínimo detalle como puede ser la duración del propio concierto. Por mi parte, yo pongo al servicio de la banda mi capacidad de 'showman'.

Este proyecto podría decirse que es un de las semillas de 'Tu cara me suena'.

Sí, totalmente. Cuando los productores vinieron a buscarme ya sabían de mi pasión por esto. Sin embargo, no fuimos ninguna excepción y los principios fueron muy duros e incluso tocábamos sin cobrar nada, pero a partir de ahí fuimos creciendo y esto sirvió para sentar las bases de lo que hoy es el formato de programa de entretenimiento español más exportado de la historia.

¿A qué achaca este gran éxito? ¿Quizá a la novedad?

Todo influyó. Detrás hay muchísimo trabajo y un equipo de trabajadores muy compacto. Con la experiencia y todo lo que hemos aprendido a nivel individual tratamos de invertirlo al proyecto común.

¿Cuáles son sus planes de futuro, teniendo en cuenta que ya ha pasado prácticamente por todos los medios y plataformas?

Bueno, yo sigo aprendiendo día a día y eso es lo más importante. He podido desarrollar mi pasión por las cosas que me gustan y no perder nunca las ganas de seguir creciendo. Me van los retos.

¿Y nunca se ha planteado cambiar su rol dentro de 'Tu cara me suena' y pasar al jurado?

No, me veo bien donde estoy. Yo juego para que rematen otros. No cojo el papel de 'malo' porque no lo soy (risas).

¿Qué puede prometer de cara al nuevo concierto en Avilés?

Diversión. Sobre todo aconsejaría a la gente que no se lo pierdan. Hay dos opciones: venir o que te lo cuenten al día siguiente.